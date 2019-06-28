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謝志宏殺人案再審 警官鑑定人：極可能郭一人所為

2019-06-28 18:43聯合報 記者邵心杰╱即時報導

謝志宏殺人案重啟再審，台南高分檢委請宜蘭縣警局鑑識股長藍錦龍鑑定，下午出庭作證，他事前做多項實驗外，做了多達288頁簡報，分別就現場重建、現查勘查跡證鑑定及法醫解剖及解析等探討，在檢辯交互詰問下，足足花了2個多鐘頭論述，他認歸仁雙屍命案極不可能由郭俊偉及謝志宏二人先後持同一蝴蝶刀砍殺，強調「極可能郭俊偉一人所為」。

謝志宏被控涉嫌19年前的台南歸仁雙屍命案，一、二審共9次被判死刑，8年前定讞，案經台南高分檢重啟調查，發現當年警方隱匿謝所寫的行蹤稿等新事證，去年9月聲請再審，台南高分院認為新事證足以動搖原判決基礎。今年3月裁准再審。

謝志宏說，他確定真的沒有做，這件事到最後他相信會還他清白，他有信心在冤平協會的協助下拿到清白。律師涂欣成說，他對此案很有信心，藍股長還原很多事實真相及細節，讓法院了解此案癥結點，在藍股長說明下，案情能夠水落石出。

藍錦龍曾受監察院所託調查此案，這次受檢方所託，費功夫做了多達288頁簡報，在檢辯交互詰問下， 他更手持蝴蝶刀在法庭上模擬，依現場驗證郭俊偉供詞諸多不合理之處。

他說，郭供稱先刺殺陳女腹部不合常理，應是先刺殺背部；不論搶奪或拿取，郭稱交換凶刀並不合理；郭供稱二人在現場抽菸，現場採擷2菸蒂未驗出相關跡證；郭供稱謝刺殺老農曾翻動，但其背部未沾血，因此，極不可能郭、謝二人先後持同一蝴蝶刀砍殺陳女及老農。

他也表示，在謝機車把手、衣服、拖鞋未採到血跡；經重建刺殺謝聽到陳女求救是可能的；法醫也認為老農傷勢極可能一人所為；法醫僅認郭具符合刺殺陳女48刀「過度傷害 」的動機，謝與陳女並無動機，所以極可能郭一人所為。

謝志宏說，他確定真的沒有做，這件事到最後相信會還他清白。記者邵心杰／攝影
謝志宏說，他確定真的沒有做，這件事到最後相信會還他清白。記者邵心杰／攝影
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鑑定人藍錦龍認為，歸仁雙屍命案極不可能由郭俊偉及謝志宏二人先後持同一蝴蝶刀砍殺，...
鑑定人藍錦龍認為，歸仁雙屍命案極不可能由郭俊偉及謝志宏二人先後持同一蝴蝶刀砍殺，「極可能郭俊偉一人所為」。記者邵心杰／攝影
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命案抽菸
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