男勒斃女友今首出庭 親友透露日記「他太愛她⋯」

2019-06-28 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市大同區赤峰街今年3月發生的住宅命案，張姓男子徒手勒斃大他21歲的曾姓女子，再把曾女大體清洗乾淨放置床上，自己在旁輕生未果，被警方送醫急救，目前正被羈押。他今天首度到士林地院出庭，表情痛苦承認犯罪，他親友則向法官提出張男寫的日記、遺書，內容寫滿對女友的思念；辯護律師說，盼法官考量張男年紀尚輕，一時衝動犯案，從輕量刑。

張男開庭時滿臉懊悔，面對法官詢問「是否承認犯罪」，他僅低聲回應「承認」，並補充「女友那天早上8點才回家，我則是一個人喝著悶酒，上午10點女友接到電話又要出門，我懷疑她又要去男同事家過夜，她當時也不理我，我才有殺人念頭。」

張男的親友今天出庭旁聽，並帶著張男這段時間疑要尋短寫出的遺書，以及之前被收押寫的日記，給法官參閱，庭後親友透露，張男這段時間都暫住自己家，近日試圖輕生但未果，他性格單純，純粹是投入感情太深，希望他入監服刑後，能讓時間沖淡愛戀。

張男的辯護律師說，對於犯罪事實不反駁，也不聲請調查其它證據，但張男試圖輕生留下的日記、遺書，寫滿對女友的想念，請法官考量他年紀尚輕，遭遇感情問題一時糾結，臨時起意衝動犯案，從輕判刑。

20歲張姓男子是建築工人，因與41歲曾姓女友感情生變，曾女今年3月22日又在電話中，直接跟張男坦承「要去同事家過夜」，2日後，張男竟在租屋處徒手將女友掐死；曾女遭害前過度驚恐，大量脫糞，事後被張男帶到浴室清洗乾淨；張男接著試圖拿美工刀輕生未果，被警方破門送醫急救。

張男犯案後本被收押，但高院卻撤銷羈押，裁定發回獲釋，經士林地院前天再開羈押庭，張男昨天被拘提到案，裁定二度羈押，他今天首出庭，表情痛苦充滿懊悔，向法官坦承犯罪。

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