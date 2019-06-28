北市大安所長突胸悶 緊急送醫撿回一命

相關新聞
男勒斃女友今首出庭 親友透露日記「他太愛她⋯」2019-06-28 15:27
影／全國模範警察 也是健康肌肉型男2019-06-28 10:12
涉虐一歲女童致命危 保母收押禁見2019-06-28 00:34
1歲女嬰疑遭虐案！保母羈押禁見 女嬰搶救中2019-06-27 22:42
休旅車突失控 單車女遭輾送醫不治2019-06-27 19:52
影／仇家尋仇認錯人？ 男大生、高二生全身多處掛彩2019-06-27 17:15
影／法院外直播號召關心虐童案？ 警：見一個抓一個2019-06-27 16:06
路人遇搶機警一句「我是監獄主管」 搶匪嚇到說「歹勢」2019-06-27 16:05
中市1歲女童遭虐重傷害案 中院裁定郭姓保母羈押禁見2019-06-27 15:03
影／女嬰遭保母頭上腳下丟地身亡 母親籲重懲遏阻虐嬰2019-06-27 11:44
影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利2019-05-18 11:59
男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天2019-04-04 19:17
影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡2019-03-21 12:11
喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭2019-03-01 16:03
熱門文章
恐怖！北市內湖公車候車亭倒塌 兩婦遭壓傷送醫2019-06-27 15:50
國中少女偷嚐禁果 不料遇到恐怖情人2019-06-27 16:31
正宮、小三狹路相逢！董娘痛毆小三代價25萬 這原因倒賺5萬2019-06-28 09:41
美女教授遭降等、解聘怒提告 台大兩案均勝訴2019-06-27 17:53
休旅車突失控 單車女遭輾送醫不治2019-06-27 19:52
變態繼父性侵國中少女 反抗就拿膠帶綑綁硬上2019-06-28 08:20
太扯！3男自備瓦斯爐 超商裡「圍爐」煮火鍋2019-06-28 11:06
可惡！狗狗綁機車拖行慘死 地上血痕長達1.1公里2019-06-28 12:37
「不得再打韓國瑜」 男KUSO民進黨公文被起訴2019-06-27 17:28
女嬰哭鬧被丟摔在地半身癱瘓 惡保母還刪光監視器畫面2019-06-28 11:13
影／醫院火警疏散病患 初判樓梯間菸蒂肇禍2019-06-27 21:51
資深媒體人家族爆遺產糾紛 後母偽造文書判刑2019-06-27 22:27
疑撿手機釀禍 男駕BMW衝撞警車2019-06-27 16:59
高雄員警今凌晨驟逝 妻子發現已無呼吸心跳2019-06-28 11:42
逃美20年 劉振強涉詐12億獲判無罪2019-06-28 00:34
影／小心荷包！酒駕7月新罰 中市警連三天酒駕大執法2019-06-28 11:09
趙建銘台開案五度被發回 最高法院四大理由曝光！2019-06-27 17:03
北市水餃店客人一氧化碳中毒 疑木炭火鍋惹禍2019-06-27 22:23
影／客運撞電桿婦人門牙撞斷滿口血 頻問醫護怎麼辦？2019-06-27 16:34
「不得再打韓」 男KUSO民進黨公文被訴2019-06-28 00:34
「誰家男童走失了」 警車沿街廣播 阿公騎車狂追2019-06-28 00:34
宜蘭五結資源回收場今晨火警2019-06-28 04:27
獨／騎車跟蹤女子 惡狼闖香閨掐下體2秒2019-06-28 11:06
影／仇家尋仇認錯人？ 男大生、高二生全身多處掛彩2019-06-27 17:15
影／全國模範警察 也是健康肌肉型男2019-06-28 10:12
酒駕修法7月1日起大執法 貪杯上路代價大2019-06-27 17:18
美女教授解聘案敗訴 法院：尊重台大專業判斷2019-06-27 18:57
員警包庇色情業者貪瀆案 聲押禁見獲准2019-06-27 21:07
救國團遭認附隨組織 律師：害怕辯護被送集中營2019-06-27 20:41
路人遇搶機警一句「我是監獄主管」 搶匪嚇到說「歹勢」2019-06-27 16:05
彰化警涉包庇色情遭收押免職 主管連坐拔官2019-06-28 00:34
妙齡女遭大支黑金剛抵住頭 雙手遭綁洗劫一空2019-06-28 11:45
BMW展示中心火警 消防疏散1男2019-06-28 00:06
員警包庇色情業者涉貪遭收押 考績會記二大過予以免職2019-06-27 22:44
歌仔戲男武生性侵團員被判刑 少女：被劇團大哥哥硬上2019-06-27 18:27
1歲女嬰疑遭虐案！保母羈押禁見 女嬰搶救中2019-06-27 22:42
媒體報導密訊韓國瑜密友 北檢否認洩密2019-06-28 13:19
涉虐一歲女童致命危 保母收押禁見2019-06-28 00:34
小事化大！因釣魚線纏繞起衝突 他被打爆眼睛還吃官司2019-06-27 21:08
逃美20年去年被押回台 劉振強涉詐12億獲判無罪2019-06-27 19:35
留言