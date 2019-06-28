北市大安所長突胸悶 緊急送醫撿回一命

2019-06-28 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市大安警分局新生南路派出所所長林胡坤，昨天下午參加社區治安會議前，突感胸悶、身體不適，緊急前往國泰醫院進行心導管手術，裝設2支支架後，狀況才恢復，正住院觀察中。

據了解，58歲的林胡坤本月20日剛從民權一派出所調任新生南路派出所，平時有運動習慣，在調任新生南路派出所前，就曾感到身體不適；昨天林準備要參加大安分局社區治安會議時，突然感到胸悶，緊急到國泰醫院進行心導管手術，術後恢復良好，下午分局長周煥興到醫院探視時，林已能話家常。