影／全國模範警察 也是健康肌肉型男

2019-06-28 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣竹崎分局偵查隊長林乙皓，多年來身先士卒，帶隊偵破多起緝毒、打詐、掃黑、肅槍案，近年成為阿里山區打擊山老鼠「悍將」，保護山林不遺餘力，日前當選今年全國模範警察，北上接受總統蔡英文、警政署長陳家欽表揚，但身邊朋友都知道他生活單純，最大嗜好是喝咖啡、健身，還是個「肌肉型男」，已取得乙級健身教練執照。

竹崎分局轄管大阿里山區，治安重點除了緝毒、防詐、掃黑，更要捍衛山林、打擊盜伐山老鼠，42歲的林乙皓從警18年、充滿正義感，永遠將警務工作放在第一位，他直言嗜飲咖啡是為了勤務提神，健身練出好身材，不僅讓身體健康，對於執勤、警務工作更有幫助。

林乙皓指出，從警都從事外勤工作，充分體會執勤「爆發力」的重要，10多年前接觸健身運動，發現健身不只可鍛鍊體魄、練出肌肉，尤其面對歹徒近身搏擊，自信心、爆發力都成為他面對犯嫌的最強原動力。

「很多員警都是健康肌肉男！」他說，警察工作日夜顛倒，生活作息不正常，近年許多員警都透過健身釋放壓力、促進健康、增加肌耐力，雖然不一定練成「大支」猛男，但絕對是「超級健康警察」。