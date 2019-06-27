1歲女嬰疑遭虐案！保母羈押禁見 女嬰搶救中

2019-06-27 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中一名1歲女嬰疑似遭虐命危昏迷，法官今天認定郭姓保母涉嫌重傷害罪，裁定羈押禁見，目前女嬰在中國醫藥大學兒童醫院加護病房，由院方積極搶救中。女嬰的媽媽因手機無人接聽，無法得知回應。

女嬰的媽媽曾表示，女兒即使救回一命也會變成植物人，不如及早拔管有尊嚴地離開。中國醫藥大學兒童醫院醫療團隊持續搶救。女嬰到院時腦傷嚴重，頭部右側硬腦膜下嚴重出血、視網膜出血、左前臂骨折，臉部及胸有瘀傷，經院方緊急開刀取出腦部的血塊後，在17日啟動「低溫療法」，院方表示，女童體溫恢復正常，目前仍密切觀察女童恢復狀況。

台中榮總兒童加護中心病房主任詹聖霖說，低溫療法適用於心跳停止一段時間，搶救回來後仍無法清醒的患者。德國車神舒馬克滑雪重創頭部昏迷、南韓三星集團總裁李健熙心臟病發，也是採用低溫療法治療，讓兩人順利在昏迷後甦醒。