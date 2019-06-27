影／仇家尋仇認錯人？ 男大生、高二生全身多處掛彩

2019-06-27 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



仇家尋仇認錯人？台中市一名男大生與高二生本周日到KTV歡唱，兩人共騎機車離開，卻在返家途中莫名遭3、4台駕駛賓士車男子攔下毆打、多處掛彩，受害家屬姑姑將事發過程PO上網，更質疑「台中的治安怎麼這麼可怕？」，引發網友議論。台中市警局第二分局表示，已鎖定4、5輛車主的涉嫌人，今將傳喚到案說明。

網友「三胞胎/四寶家/我是小涵媽」發文指出，本月22日她就讀大一與高二的侄子外出唱KTV，23日清晨兄弟倆騎機車返家途中，莫名被3、4輛賓士車攔下毆打。

網友寫下，「戴著全罩式安全帽的兩人，哥哥因為死命的拉著安全帽，所以頭沒事，但腳斷了，腎破裂了。而弟弟因為安全帽被拉掉了，耳朵上方有一個明顯的棍棒痕跡，導致腦震盪，為了保護他的頭部，他的手骨頭也裂了！背部則有三處刀傷，及全身的瘀青！」。

網友寫下，這群惡煞將兄弟倆強押到附近停車場，狠拖下車，其中一人掐著小侄子的脖子揚言要帶他去山上凌虐；隨後惡煞問，「是否打著他們的名號在外招搖撞騙？」兄弟倆說不認識，對方說出，「認錯人了」，就將兄弟倆載回原處丟下，飽受驚嚇的兩人報警。

該名網友表明她就是被害兄弟的姑姑，並寫下「他們告訴我，姑姑，那時候真的覺得我們要死了！」、「真的不敢想像，台中的治安怎麼這麼可怕？」並質疑「而讓我更害怕的是，兇手呢？真的找得到嗎？」。