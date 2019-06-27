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賣毒被嫌不夠純 藥頭被魚刀刺斷大動脈慘死

2019-06-27 08:14聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園高姓男子去年2月20日和陳姓藥頭相約購買K他命，但他認為品質不純，雙方起了口角衝突，高就拿出預藏的尖銳魚刀刺向陳左大腿，導致他股動脈斷裂，當場大出血，送醫搶救仍因失血過多不治；檢方認為，高原本應無致陳於死的犯意，偵結依傷害致死罪嫌起訴他。

檢定調查，高男（27歲）當天凌晨2點多和陳約在爸德區東泰街、永豐路巷口附近的小公園交易，但高認為對方提供價值約3萬元的K他命「不夠純」，討價還價之下彼此吵了起來，高情緒激動從腰間抽出1把魚刀攻擊。

結果陳左大腿中刀，股動脈被硬生生切斷，右手掌也被刺傷，案發後高隨即逃離現場，陳雖緊急送醫，但仍因大量出血引發低血溶性休克，仍在清晨6點多宣告不治；警方獲報後沿途調閱監視器，並根據陳遺留現場的手機，查看通聯後鎖定高身分將他逮捕。

檢方訊時，高坦承因買賣毒品和陳起衝突，2人扭打在地上時有拿隨身刀子防身，逃離現場時見對方全身都是血，但否認殺人犯意，辯稱只是想教訓他而已；現場目擊民眾證稱，高逃離時右手有拿1個發亮的東西，而陳則倒地不起。

當時搭載高的計程車司機也說，高除了手上有血，在後座車門也沾染血跡，另警方查扣高作案的刀子，上方採集到的DNA經鑑定也和陳相符。

檢方審酌，高、陳因毒品交易起口角、發生推擠扭打，衡量情況高主觀上應沒有突然想致對方於死犯意，難以認定高對於陳死亡的結果，可預見而不違背其本意，但陳的死亡與高的攻擊行為，具有相當因果關係，偵結依傷害致死罪嫌起訴高。

檢方依傷害致死罪嫌起訴高。記者曾健祐／攝影
檢方依傷害致死罪嫌起訴高。記者曾健祐／攝影
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