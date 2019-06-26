郭姓保母被檢依重傷害罪聲押 郭的丈夫限制出境

2019-06-26 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市1歲陳姓女童疑遭遭郭姓保母虐待重傷案，檢察官今天傍晚傳訊郭姓保母、以及她的丈夫鄭男，今天晚間複訊後，認定郭姓保母涉嫌重傷害罪，犯罪嫌疑重大，有湮滅證據之虞，向法官聲請羈押禁見，由法官漏夜審理中。