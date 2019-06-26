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郭姓保母被檢依重傷害罪聲押 郭的丈夫限制出境

2019-06-26 22:03聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市1歲陳姓女童疑遭遭郭姓保母虐待重傷案，檢察官今天傍晚傳訊郭姓保母、以及她的丈夫鄭男，今天晚間複訊後，認定郭姓保母涉嫌重傷害罪，犯罪嫌疑重大，有湮滅證據之虞，向法官聲請羈押禁見，由法官漏夜審理中。

至於鄭男涉案部分，檢察官尚有疑點待釐清，今晚訊後諭令限制出境，並請鄭男配合後續調查。

中市1歲陳姓女童疑遭遭郭姓保母虐待重傷案，檢察官今天傍晚傳訊郭姓保母、以及她的丈...
中市1歲陳姓女童疑遭遭郭姓保母虐待重傷案，檢察官今天傍晚傳訊郭姓保母、以及她的丈夫鄭男，今天晚間複訊後，認定郭姓保母有湮滅證據之虞，向法官聲請羈押禁見，由法官漏夜審理中。 本報資料照
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保母檢察官傷害罪
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