郭姓保母被檢依重傷害罪聲押 郭的丈夫限制出境

相關新聞
1歲女童疑遭虐重傷傷勢不單純 中檢今晚傳訊保母夫婦2019-06-26 21:31
網友包圍保母家是否影響辦案？中檢：平常心辦案2019-06-26 22:20
毒品很可怕他戒了10年 醫療院所與家庭幫忙漸脫離毒害2019-06-26 18:05
調查局主秘由萬家佛接掌 曾偵破史上最大搖頭丸走私案2019-06-26 15:18
反毒頒獎 台中地署檢洪佳業「姜太公專案」獲獎2019-06-26 15:13
一天查獲2起毒品、逮捕3名犯嫌 警分局長頒破案禮券2019-06-26 13:56
九合一大選傳賄 新北前議員提選舉無效敗訴2019-06-26 12:37
尹衍樑小舅子在美國離婚 前妻提告要求2700萬元財產2019-06-26 12:32
馬偕護校學生遭棍打、拖上車 假釋男強盜判8年2019-06-26 12:25
影／小小警察營有可愛新制服 萬名家長湧入瘋搶200名額2019-06-26 12:20
冒用韓國瑜幕僚身分欲竊取國政會講稿 高雄市府今報警2019-06-26 10:53
影／台南刑大偵查佐劉三榮公祭 鄰居：凶嫌該判死刑2019-06-26 09:56
獨／中部縣市傳偵查佐酒駕 拒測遭警方扣車開單2019-06-25 21:32
幼女慘遭酷刑致左腎萎縮 還被棍刺下體狼父遭重判2019-06-25 21:05
最大保麗龍廠爆經營爭議 兄遞狀禁弟開董事會2019-06-25 19:26
影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利2019-05-18 11:59
男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天2019-04-04 19:17
影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡2019-03-21 12:11
喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭2019-03-01 16:03
熱門文章
小黃擦撞重機 失控衝進中興橋機車道 釀1死2傷2019-06-26 16:27
冒用韓國瑜幕僚身分欲竊取國政會講稿 高雄市府今報警2019-06-26 10:53
影／台南刑大偵查佐劉三榮公祭 鄰居：凶嫌該判死刑2019-06-26 09:56
花蓮獨木舟底遭挖洞 17名遊客差點回不來2019-06-26 12:17
買完票被霸佔座位用這招 任何人都會自動起立2019-06-26 19:28
性侵被害人不想讓胡睿兒緩刑 他恐「坐定了」2019-06-26 11:51
馬路新3寶！大學生+床墊趴在車頂搬家2019-06-26 15:43
母親車禍死亡 同住女兒獲判撫慰金是住外地兒子2倍2019-06-26 09:34
台南永康傳父攜2童燒炭輕生 孩童到院前無呼吸心跳2019-06-26 07:38
拉倒5電桿全鄉斷線 警抓到可惡山老鼠2019-06-26 14:40
又遭弟弟家暴 藝人丁小芹與母進警局聲請保護令2019-06-26 16:42
誣馬英九收頂新錢 吳子嘉律師：元首有較高自清能力2019-06-26 12:15
不滿診所要下班前掛號被拒 女子錄影看診過程被判刑2019-06-25 22:57
胡睿兒夜店「撿屍」性侵 高院維持2年刑2019-06-26 10:18
一隻賣3200元 男子進口螞蟻直播拍賣遭判刑2019-06-26 17:17
瑞芳貪警判8年躲澎湖 基澎檢聯手讓他入監服刑2019-06-26 15:15
練跑誤闖國道 史瓦帝尼馬拉松跑者被開罰2019-06-26 11:15
買飼料油摻豬油賣 正義油品總經理判刑11年定讞2019-06-26 16:20
鋸中正高中蔣公頭像 建國隊員：「目的達成」撤上訴2019-06-26 16:17
開車迴轉撞死人 女到案哭「不知撞到人」被送辦2019-06-26 16:19
輕生案鄰居皆震驚 代管業者無奈遇損失2019-06-26 17:39
中山高泰山路段轎車四輪朝天翻覆 駕駛救出送醫2019-06-26 21:54
鮮肉警察遇醉漢「盧小小」 全程無奈笑...網：戀愛了2019-06-26 20:12
藝人丁小芹遭弟家暴聲請保護令 丁弟離開派出所未回應2019-06-26 18:23
受不了女嬰哭鬧「倒頭栽」摔死她 保母判刑13年2019-06-26 11:33
影／豪宅放千萬柏金包遭竊 警48小時內全數追回2019-06-26 11:12
史上最激情的大學生活...「我的室友們在宿舍XX」2019-06-26 21:36
尹衍樑小舅子在美國離婚 前妻提告要求2700萬元財產2019-06-26 12:32
馬偕護校學生遭棍打、拖上車 假釋男強盜判8年2019-06-26 12:25
夫妻感情不睦 「暫時分手」釀悲劇2019-06-26 13:06
影／台南大樓泳池加錯藥劑產生氯氣 2人送醫2019-06-26 16:51
拖延酒測得逞 依警目測起訴他2019-06-26 00:09
被控性侵應召的3少女 竟辯「我是她們的第1個客人」2019-06-26 12:03
台南父攜兩童輕生 5歲男童搶救仍不治2019-06-26 08:47
疑行車糾紛 囂張3車遊客圍堵澎湖復康巴士砸車2019-06-26 21:38
菜刀藏褲管砍殺小王 醋夫：他和我老婆曖昧2019-06-26 11:13
帶劍遭法警攔下 一看竟是中正劍2019-06-26 11:44
社交工程詐騙！遭冒名索取韓國瑜講稿 黃文財報警2019-06-26 14:31
獨木舟被惡意鑽洞險翻覆 警方調監視器偵辦2019-06-26 15:40
影／酒駕男市區時速百里狂飆 警攔下拿槍喝令他趴下2019-06-26 14:11
留言