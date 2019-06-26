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到手的雙子星案飛了 南海控股：研擬對策中

長榮航有長期對戰準備？7月中班表已備妥

毒品很可怕他戒了10年 醫療院所與家庭幫忙漸脫離毒害

2019-06-26 18:05聯合報 記者王昭月╱即時報導

毒品害人不淺，現年41歲的「小晨」有心戒毒，但這趟路前後走了10年以上。40歲的「婷婷」與丈夫自18歲起就接觸毒品，脾氣變差，經常爭吵且散盡家財，先生更因施打毒品感染C肝，最後需住院治療。

義大醫院成立的反毒教育資源中心邁入第3年，今天邀請多名受到毒品危害的案主分享心路歷程，同時邀母集團旗下事業體，包括義守大學，燁輝、燁聯、燁興、燁茂及義大開發、天悅大酒店、義大汽車客運、新泉營造公司等在6月26日「國際反毒日」共同宣誓反毒。

義大醫院反毒教育資源中心今年邁入第3年，長期與義大醫院藥劑部、高市毒防局、高市第一藥師公會、藥師公會及高雄大學、中正高工等單位攜手反毒，針對不同年齡族群及學校、職場，提供專業衛教。

今天現身說法的小晨，年輕時好奇接觸海洛因後無法自拔，31歲起雖用盡各種方式戒毒，都不成功，最後在醫療機構協助下，使用替代療法才逐步遠離毒品，現在他是一個新手爸爸，也是全家的支柱，他告訴大家「只有愛惜自己的人，才有能力愛惜別人」。

40歲的婷婷與先生18歲開始接觸毒品，由安非他命用到海洛因，人生在施毒、戒毒中打轉，用毒後脾氣變差，經常爭執，先生甚至因施打毒品感染C肝，婷婷說，32歲那年第一次到義大醫院接受美沙冬替代療法，治療期間意外懷孕，所幸小孩在醫療團隊持續追蹤下平安健康，但經歷過「毒海人生」，他們希望大家真的不要為因一時好奇或壓力，去碰毒品，人生後悔莫及。

國際反毒日，高市毒防局偕義大醫療及母集團各事業體，一起宣誓反毒決心。記者王昭月／...
國際反毒日，高市毒防局偕義大醫療及母集團各事業體，一起宣誓反毒決心。記者王昭月／攝影
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毒品義大戒毒
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