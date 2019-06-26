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反毒頒獎 台中地署檢洪佳業「姜太公專案」獲獎

2019-06-26 15:13聯合報 記者王聖藜╱即時報導

法務部今天表揚2019年反毒有功人士團體及績優縣市毒品危害防制中心，法務部長蔡清祥則表示，台高檢署統合六大查緝系統將會持續全力緝毒，而對於毒品成癮者，也會協助他們戒除毒癮，復歸社會。

法務部指出，衛生福利部自2018年1月1日從法務部手中接辦全國各地方毒品危害防制中心，並增加人力，將案量比由1：150降至1：100，希望最終能達到1：30的目標，以提供藥癮者「一案到底」的個人化適切戒癮服務。

法務部指出，本次獲獎人士與團體獲獎事蹟含括協助個案戒毒、推廣反毒宣導、管制毒品先驅原料的基層同仁，以及負責查緝毒品的第一線尖兵。

在緝毒合作組方面，台中地檢署洪佳業檢察官認為傳統緝毒模式已難以有效斷絕毒品供給，轉而從網路交友軟體、網路遊戲為目標，成立「姜太公網路緝毒專案」，指揮司法警察並透過媒體宣導、設計機器人程式自動通報網路上出現之毒品暗語，讓網路上的毒品買賣大幅減少。

拒毒預防組方面，教育部彰化縣聯絡處林欣郁教官，遷調縣內學生狀況較多的學校服務，用愛與關懷鼓勵弱勢學生在技職體系中培育一技之長，改變過往外界對教官的刻板印象，在輔導學生的過程當中，面對黑道恐嚇，但對毒品宣戰的決心絲毫沒有畏懼。

防毒監控組方面，台灣大學陳為堅教授參與毒品調查將近20年，多次執行全國性的毒品及非法藥物使用調查，早期執行調查工作時，團隊需在急診室每天24小時排班採樣，以自用車當作運尿車，後車箱塞滿尿液試管的冷藏箱，他讓毒品監控工作不斷推展。

毒品戒治組方面，花蓮縣毒品防制中心姬望．拉谷督導，協助藥酒癮戒癮之穩定個案，運用「戒癮十二法則」一書分享彼此的對話，協助個案調整生活態度及建立自信心。

法務部矯正署彭偉寧心理師任職矯正機關工作逾17年，在行政院2017提出「新世代反毒策略」後，銜命建構科學實證之毒品犯處遇模式，規劃毒品個案接受處遇的標準及架構，協助個案戒癮並復歸社會。

法務部指出，在績優毒品危害防制中心方面，計有新北市、台中市、雲林縣、屏東縣、花蓮縣及台東縣等地毒防中心，經中央機關聯合視導績效考評，獲選為績優毒品危害防制中心。

蔡英文總統（左）上午出席「108年反毒有功人士頒獎典禮」致詞，並頒獎給台大陳為堅...
蔡英文總統（左）上午出席「108年反毒有功人士頒獎典禮」致詞，並頒獎給台大陳為堅教授（右）等反毒有功人士。記者蘇健忠／攝影
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蔡英文總統（左）上午在法務部長蔡清祥（右）陪同下出席「108年反毒有功人士頒獎典...
蔡英文總統（左）上午在法務部長蔡清祥（右）陪同下出席「108年反毒有功人士頒獎典禮」致詞與頒獎。記者蘇健忠／攝影
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毒品
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