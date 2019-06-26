北市工程車故障自燃 幸未釀傷亡

2019-06-26 14:06 中央社 記者黃麗芸台北26日電



台北市內湖區今天中午驚傳發生火燒車意外，一輛有機械手臂的大型工程車故障臨停路邊，卻因不明原因自燃，警消獲報後立即趕往現場馳援，火勢迅速撲滅，幸未釀傷亡。

北市警消今天中午12時16分許獲報，內湖區南京東路與舊宗路交叉口發生火燒車事件，立即派遣8輛各式車輛、18人到場救援，迅速撲滅火勢。

初步了解，工程車駕駛在行駛途中察覺車輛疑有故障情形，先行臨停路邊，不料車輛卻因不明原因自燃，幸駕駛及時離開，未釀傷亡，起火原因待後續調查釐清。