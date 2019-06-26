親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

巴林和會：川普女婿爭議的「以巴和平發大財計畫」

最新！長榮7月初取消401航班 仍持續新增中

北市工程車故障自燃 幸未釀傷亡

2019-06-26 14:06中央社 記者黃麗芸台北26日電

北市內湖區今天中午驚傳發生火燒車意外，一輛有機械手臂的大型工程車故障臨停路邊，卻因不明原因自燃，警消獲報後立即趕往現場馳援，火勢迅速撲滅，幸未釀傷亡。

北市警消今天中午12時16分許獲報，內湖區南京東路與舊宗路交叉口發生火燒車事件，立即派遣8輛各式車輛、18人到場救援，迅速撲滅火勢。

初步了解，工程車駕駛在行駛途中察覺車輛疑有故障情形，先行臨停路邊，不料車輛卻因不明原因自燃，幸駕駛及時離開，未釀傷亡，起火原因待後續調查釐清。

火燒車北市
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

一天查獲2起毒品、逮捕3名犯嫌 警分局長頒破案禮券

2019-06-26 13:56

九合一大選傳賄 新北前議員提選舉無效敗訴

2019-06-26 12:37

尹衍樑小舅子在美國離婚 前妻提告要求2700萬元財產

2019-06-26 12:32

影／小小警察營有可愛新制服 萬名家長湧入瘋搶200名額

2019-06-26 12:20

冒用韓國瑜幕僚身分欲竊取國政會講稿 高雄市府今報警

2019-06-26 10:53

影／台南刑大偵查佐劉三榮公祭 鄰居：凶嫌該判死刑

2019-06-26 09:56

獨／中部縣市傳偵查佐酒駕 拒測遭警方扣車開單

2019-06-25 21:32

幼女慘遭酷刑致左腎萎縮 還被棍刺下體狼父遭重判

2019-06-25 21:05

最大保麗龍廠爆經營爭議 兄遞狀禁弟開董事會

2019-06-25 19:26

5個月洗錢6億！八年級生繳7百萬換回藍寶堅尼超跑

2019-06-25 14:57

北市酒店亂鬥一人遭刺傷 北市警動員63警壓制全場

2019-06-25 12:00

汐止槍擊案監視器曝光 歹徒朝車連開5槍全「脫靶」

2019-06-25 10:30

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

冒用韓國瑜幕僚身分欲竊取國政會講稿 高雄市府今報警

2019-06-26 10:53

影／沒同理心...狠心主人拿「高壓水槍」洗狗 毛孩哀嚎全都錄

2019-06-25 21:12

獨／中部縣市傳偵查佐酒駕 拒測遭警方扣車開單

2019-06-25 21:32

影／台南刑大偵查佐劉三榮公祭 鄰居：凶嫌該判死刑

2019-06-26 09:56

花蓮獨木舟底遭挖洞 17名遊客差點回不來

2019-06-26 12:17

台南永康傳父攜2童燒炭輕生 孩童到院前無呼吸心跳

2019-06-26 07:38

性侵被害人不想讓胡睿兒緩刑 他恐「坐定了」

2019-06-26 11:51

母親車禍死亡 同住女兒獲判撫慰金是住外地兒子2倍

2019-06-26 09:34

男子自刻印章詐領基市府租金補助 得手6次18萬8400元

2019-06-25 18:17

不滿診所要下班前掛號被拒 女子錄影看診過程被判刑

2019-06-25 22:57

早餐店喝到「嘎抓」紅茶超崩潰 阿姨：不然再送你一杯

2019-06-25 20:39

幼女慘遭酷刑致左腎萎縮 還被棍刺下體狼父遭重判

2019-06-25 21:05

員警隔著馬路舉發違規 法官：眼神沒交流不算數

2019-06-25 18:11

胡睿兒夜店「撿屍」性侵 高院維持2年刑

2019-06-26 10:18

誣馬英九收頂新錢 吳子嘉律師：元首有較高自清能力

2019-06-26 12:15

肇逃害高雄女二度被撞捲車底 男開車躲半天落網

2019-06-25 20:07

心情不好！班長夜會女兵 將大門維安拋諸腦後

2019-06-25 20:42

練跑誤闖國道 史瓦帝尼馬拉松跑者被開罰

2019-06-26 11:15

酒駕加重處罰7月1日上路 逃避酒測及申訴恐將增加 　

2019-06-25 18:51

受不了女嬰哭鬧「倒頭栽」摔死她 保母判刑13年

2019-06-26 11:33

影／豪宅放千萬柏金包遭竊 警48小時內全數追回

2019-06-26 11:12

拖延酒測得逞 依警目測起訴他

2019-06-26 00:09

西屯區民宅2樓傳火警 兩人輕傷送醫

2019-06-25 17:16

台南父攜兩童輕生 5歲男童搶救仍不治

2019-06-26 08:47

妻20多萬私房錢藏拖把水桶遭夫誤丟 警火速尋回

2019-06-25 16:10

夫妻感情不睦 「暫時分手」釀悲劇

2019-06-26 13:06

帶劍遭法警攔下 一看竟是中正劍

2019-06-26 11:44

最大保麗龍廠爆經營爭議 兄遞狀禁弟開董事會

2019-06-25 19:26

尹衍樑小舅子在美國離婚 前妻提告要求2700萬元財產

2019-06-26 12:32

禮儀師私下販售服務 法院依背信罪判有罪

2019-06-25 16:38

趁父母熟睡溜出門 4歲男童貪玩街上嚎啕大哭

2019-06-26 11:11

菜刀藏褲管砍殺小王 醋夫：他和我老婆曖昧

2019-06-26 11:13

馬偕護校學生遭棍打、拖上車 假釋男強盜判8年

2019-06-26 12:25

魟魚毒刺傷漁工 黑鷹送醫

2019-06-26 00:03

遭酒駕男撞到失語醫判永遠無法回復 檢建請從重量刑

2019-06-26 09:35

台南父攜子輕生未留遺書 幼稚園深表遺憾

2019-06-26 11:44

北市女子輕生急救中 家屬透露有產後憂鬱情形

2019-06-25 18:41

被控性侵應召的3少女 竟辯「我是她們的第1個客人」

2019-06-26 12:03

媽媽因工作常不在家 未成年少女貪玩翹家被警及時尋獲

2019-06-25 20:16

影／小小警察營有可愛新制服 萬名家長湧入瘋搶200名額

2019-06-26 12:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top