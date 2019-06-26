影／小小警察營有可愛新制服 萬名家長湧入瘋搶200名額

2019-06-26 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市警局去年暑假期間透過臉書「TCPB局長室」舉辦第一屆小小警察營，獲得家長熱烈回響，活動報名7天期間，湧入近8000名的家長報名，今年適逢警察更換新制服，市警局也編預算製作了100套新的小小警察制服，第二屆的小小警察營24日開放報名，未料短短3天已湧入萬名家長留言替子女報名，預計至報名截止日（6月30日），報名人數可能還會翻倍，十分搶手。

台中市警局「TCPB局長室」去年首度在暑假期間辦理小小警察營，反映熱烈，報名期間吸引近8000名家長報名，爭奪200個名額，獲選率只有2.5％，當時就有家長戲稱「比警專錄取率還低」，今年是第二屆報名時間從24日至30日，但截至今日為止，就有萬名家長報名，已超過去年7天報名的8000名家長報名人數，顯見今年小小警察營又變得更加熱門。

台中市警局粉頁小編表示，因為今年適逢警察更換藏青色的新制服，因此小小警察營也花費的9.9萬元，製作了100套新的小小警察制服，讓學童可以穿著新制服一起體驗各項市警局規畫的活動，相信也是此次報名熱烈的原因之一。