影／台南刑大偵查佐劉三榮公祭 警：凶嫌該判死刑

2019-06-26 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府警察局刑警大隊偵查佐劉三榮本月14日凌晨遭槍殺身亡震驚社會，今上午舉行告別式，市長黃偉哲到場致祭，警界及親友百餘人強忍悲痛送劉最後一程，更有人難掩悲痛紅了眼眶，鄰居也難過說，敢槍殺警察者，一定要判死刑，「關到死！」

市長黃偉哲祭拜前，在市警局長黃宗仁等人陪同，前往劉三榮老家，向年邁的劉的阿嬤表達慰問，阿嬤觸景傷情，想到再也看不到愛孫淚流滿面，令人不忍；而公祭前，天空突然下起細雨，更添傷悲氛圍。

45歲的劉三榮14日在柳營區某練歌場遭熟識的凶嫌梅文魁（48歲）持槍射殺，警方在案發21小時在高雄內門逮捕梅嫌，劉後事上午在其柳營老家旁馬路舉行，台南市政府警察局長黃宗仁率領警察近百人參加公祭，劉的妻子帶領兒女穿著喪服跪拜答禮。

一行人排列整齊等候，眾人表情肅穆，不少人遠望著劉三榮巨幅的彩色遺照，情緒轉而激動，更有人止不住悲痛，低頭拿起手帕轉身拭淚。