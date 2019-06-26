親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

5金句看完國民黨初選政見會 網友驚豔：圈粉張亞中

空服員罷工：資方屢控工會違法，合理荒謬？

影／台南刑大偵查佐劉三榮公祭 警：凶嫌該判死刑

2019-06-26 09:56聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府警察局刑警大隊偵查佐劉三榮本月14日凌晨遭槍殺身亡震驚社會，今上午舉行告別式，市長黃偉哲到場致祭，警界及親友百餘人強忍悲痛送劉最後一程，更有人難掩悲痛紅了眼眶，鄰居也難過說，敢槍殺警察者，一定要判死刑，「關到死！」

市長黃偉哲祭拜前，在市警局長黃宗仁等人陪同，前往劉三榮老家，向年邁的劉的阿嬤表達慰問，阿嬤觸景傷情，想到再也看不到愛孫淚流滿面，令人不忍；而公祭前，天空突然下起細雨，更添傷悲氛圍。

45歲的劉三榮14日在柳營區某練歌場遭熟識的凶嫌梅文魁（48歲）持槍射殺，警方在案發21小時在高雄內門逮捕梅嫌，劉後事上午在其柳營老家旁馬路舉行，台南市政府警察局長黃宗仁率領警察近百人參加公祭，劉的妻子帶領兒女穿著喪服跪拜答禮。

一行人排列整齊等候，眾人表情肅穆，不少人遠望著劉三榮巨幅的彩色遺照，情緒轉而激動，更有人止不住悲痛，低頭拿起手帕轉身拭淚。

「迄今仍無法相信「劉三」（劉三榮外號）走了，昔日開朗的笑聲再也聽不到了。」市刑大多名資深幹員感慨說，一切發生太突然、太不真實，很希望一切沒有發生，但...，在旁參加公祭的鄰居也說，凶嫌太惡質了，連警察都殺，法官一定要判死刑、關到死，才能還家屬及社會公道。

警界多人一字排開等待公祭。記者謝進盛／攝影
警界多人一字排開等待公祭。記者謝進盛／攝影
分享
台南市警局局長黃宗仁（左一）率領警界弟兄參加劉三榮公祭。記者謝進盛／攝影
台南市警局局長黃宗仁（左一）率領警界弟兄參加劉三榮公祭。記者謝進盛／攝影
分享
告別式上擺放劉三榮巨幅遺照。記者謝進盛／攝影
告別式上擺放劉三榮巨幅遺照。記者謝進盛／攝影
分享
台南市政府警察局刑警大隊偵查佐劉三榮上午公祭，市長黃偉哲（中）到場致哀。記者謝進...
台南市政府警察局刑警大隊偵查佐劉三榮上午公祭，市長黃偉哲（中）到場致哀。記者謝進盛／攝影
分享
台南市政府警察局刑警大隊偵查佐劉三榮上午公祭，劉的阿嬤情緒崩潰痛哭，市長黃偉哲頻...
台南市政府警察局刑警大隊偵查佐劉三榮上午公祭，劉的阿嬤情緒崩潰痛哭，市長黃偉哲頻頻安慰致哀。記者謝進盛／攝影
分享
台南市政府警察局刑警大隊偵查佐劉三榮上午公祭，台南市長黃偉哲、市警局長黃宗仁再度...
台南市政府警察局刑警大隊偵查佐劉三榮上午公祭，台南市長黃偉哲、市警局長黃宗仁再度慰問劉的阿嬤。記者謝進盛／攝影
分享

警察死刑黃偉哲
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

獨／中部縣市傳偵查佐酒駕 拒測遭警方扣車開單

2019-06-25 21:32

幼女慘遭酷刑致左腎萎縮 還被棍刺下體狼父遭重判

2019-06-25 21:05

最大保麗龍廠爆經營爭議 兄遞狀禁弟開董事會

2019-06-25 19:26

5個月洗錢6億！八年級生繳7百萬換回藍寶堅尼超跑

2019-06-25 14:57

北市酒店亂鬥一人遭刺傷 北市警動員63警壓制全場

2019-06-25 12:00

汐止槍擊案監視器曝光 歹徒朝車連開5槍全「脫靶」

2019-06-25 10:30

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

5個月洗錢6億！八年級生繳7百萬換回藍寶堅尼超跑

2019-06-25 14:57

影／沒同理心...狠心主人拿「高壓水槍」洗狗 毛孩哀嚎全都錄

2019-06-25 21:12

獨／中部縣市傳偵查佐酒駕 拒測遭警方扣車開單

2019-06-25 21:32

轎車自撞路燈 駕駛意識不清

2019-06-25 11:35

男子自刻印章詐領基市府租金補助 得手6次18萬8400元

2019-06-25 18:17

台南永康傳父攜2童燒炭輕生 孩童到院前無呼吸心跳

2019-06-26 07:38

不滿診所要下班前掛號被拒 女子錄影看診過程被判刑

2019-06-25 22:57

影／闖紅燈被叭耍流氓遇警變小貓 網友：好療癒

2019-06-25 10:38

桃園男酒駕怕被抓 深夜市區時速110公里狂飆

2019-06-25 12:29

早餐店喝到「嘎抓」紅茶超崩潰 阿姨：不然再送你一杯

2019-06-25 20:39

員警隔著馬路舉發違規 法官：眼神沒交流不算數

2019-06-25 18:11

汐止槍擊案監視器曝光 歹徒朝車連開5槍全「脫靶」

2019-06-25 10:30

懷疑前妻和兒子「不倫戀」 夫剪刀刺死2人無期徒刑定讞

2019-06-25 11:07

幼女慘遭酷刑致左腎萎縮 還被棍刺下體狼父遭重判

2019-06-25 21:05

漁工綠島外海遭魟魚刺傷 黑鷹吊掛後送

2019-06-25 12:01

新竹二歲童熱暈 警飛車送醫救回

2019-06-25 12:15

肇逃害高雄女二度被撞捲車底 男開車躲半天落網

2019-06-25 20:07

15歲少女失身男友教串供 「說妳自己DIY弄破的」

2019-06-25 13:43

心情不好！班長夜會女兵 將大門維安拋諸腦後

2019-06-25 20:42

「鍋具女王」菲姐討生活基金 二審改判前男友免付

2019-06-25 11:32

北市酒店亂鬥一人遭刺傷 北市警動員63警壓制全場

2019-06-25 12:00

她遭男友前岳母辱罵「不要臉」 提告後法官發現案情不單純

2019-06-25 11:44

影／台南刑大偵查佐劉三榮公祭 警：凶嫌該判死刑

2019-06-26 09:56

酒駕加重處罰7月1日上路 逃避酒測及申訴恐將增加 　

2019-06-25 18:51

被亂講和別的女人嘿咻 他一刀刺進情敵右胸失血昏厥

2019-06-25 12:02

西屯區民宅2樓傳火警 兩人輕傷送醫

2019-06-25 17:16

妻20多萬私房錢藏拖把水桶遭夫誤丟 警火速尋回

2019-06-25 16:10

拖延酒測得逞 依警目測起訴他

2019-06-26 00:09

揮手就被當妨害公務現行犯 員警證詞矛盾被法院打臉

2019-06-25 14:58

太累誤觸大腿？工程師遭控性騷擾不起訴

2019-06-25 11:23

倉庫過度用電冒大火消防員殉職 印度籍老闆遭判刑確定

2019-06-25 13:49

台南父攜兩童輕生 5歲男童搶救仍不治

2019-06-26 08:47

母親車禍死亡 同住女兒獲判撫慰金是住外地兒子2倍

2019-06-26 09:34

禮儀師私下販售服務 法院依背信罪判有罪

2019-06-25 16:38

嘉市東區分隊搶救人命 高級救護技術員天天輪值

2019-06-25 13:06

高雄幸福川乘筏清淤 雨勢大2工人意外落水

2019-06-25 12:25

最大保麗龍廠爆經營爭議 兄遞狀禁弟開董事會

2019-06-25 19:26

婦開車上山恍神撞山壁 翻車受困被救出

2019-06-25 14:58

高雄瞬間大雨 2清淤工人遭暴漲雨水沖走幸救回

2019-06-25 12:06

影／男恐嚇侯友宜姪女 侯：對方是一個生病的人

2019-06-25 10:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top