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別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

北市女子輕生急救中 家屬透露有產後憂鬱情形

2019-06-25 18:41聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市丁姓女子疑產後憂鬱，今天下午在住家輕生。記者蔡翼謙／翻攝
北市丁姓女子疑產後憂鬱，今天下午在住家輕生。記者蔡翼謙／翻攝
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北市大同區酒泉街今天下午4點多左右，驚傳有女子在住家內輕生，警消獲報趕到場，發現女子已失去呼吸心跳，立刻將她送醫；經查，女子姓丁，年約37歲，家屬到案表示，女子有產後憂鬱情形。目前仍在醫院急救中。

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