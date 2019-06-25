北市女子輕生急救中 家屬透露有產後憂鬱情形

2019-06-25 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市丁姓女子疑產後憂鬱，今天下午在住家輕生。記者蔡翼謙／翻攝 分享 facebook 台北市大同區酒泉街今天下午4點多左右，驚傳有女子在住家內輕生，警消獲報趕到場，發現女子已失去呼吸心跳，立刻將她送醫；經查，女子姓丁，年約37歲，家屬到案表示，女子有產後憂鬱情形。目前仍在醫院急救中。

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