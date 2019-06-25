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5個月洗錢6億！八年級生繳7百萬換回藍寶堅尼超跑

2019-06-25 14:57聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

28歲高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，水房藏身在台北內湖科學園區，以合法貿易公司掩護，近5個月經手高達6億餘元，賺取不法手續費1062萬元，還駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。士林地檢署日前偵結，嫌犯坦承是幫詐騙集團處理贓款，洗成「乾淨的草」，全案依違反銀行法起訴9人。

起訴指出，高、李、江、段姓男子等4人，2018年4月間涉嫌合夥經營非法匯兌，幫助台灣詐騙集團洗錢，且陸續找來方、褚、陳、張、沈姓男子加入地下匯兌集團，擔任轉帳手、外務手，並在內湖科技園區商辦大樓承租辦公室，假借合法貿易公司，掩蓋洗錢水房。

檢方表示，高等人以skype、telegram、微信等通訊軟體，用巴菲特、郭台銘等暱稱，聯繫詐騙集團客戶，確認兌換金額、匯率及手續付，涉嫌透過其他非法匯兌業者，層層轉帳，在兩岸之間收放人民幣、新台幣。

段等人指示外務小弟，前往高鐵台中、台北站，及台北、桃園等地，面交大筆現金，收取3.5％至8%的高額手續費後，交給指定客戶。段嫌供稱，台灣的客戶就是詐騙機房，「我們這行就是洗詐騙的錢」，將錢洗乾淨，「乾淨的草」。

據悉，高等4人均是七、八年級生，且是國高中同學，從2018年4月間合夥從事兩岸地下匯兌，從2018年10月22日，至2019年3月6日止，近5個月時間，經手款項約新台幣6億8989萬，從中賺取1062萬元手續費。

檢方依照合夥時間、比例分配計算不法所得，高等人合夥期間約1年，推算共賺取2千萬元，依照35%、15％之分配，高、李不法所得為700萬，江、段則是350萬元。

檢方表示，今年3月李從大陸返回台灣，檢警收網，持拘票搜索票前往內湖豪宅、內湖科學園區貿易公司，逮補高、江等人，也查扣高的藍寶堅尼、保時捷跑車，市價分別為1200萬元、400萬元，高為了取回超跑，已繳回7百萬元犯罪所得。

段嫌在高、江等人落網後，逃亡藏匿在桃園租屋處及汽車旅館，繼續從事地下匯兌，1個月經手9506萬元，賺取2百萬手續費。段涉嫌持有具殺傷力的仿金牛座改造手2支、非制式子彈11顆子彈，陳嫌涉嫌協助寄藏槍枝子彈。

士林地檢署表示，高等人經營、參與非法匯兌業務，長期助長詐欺、賭博集團，有暢通管道取回犯罪所得，犯罪所生危害甚巨，全案僅高、張交回犯罪所得，其餘人在偵查中假意允諾繳回，難認態度良好，無可憫之處，全案依違反銀行法、槍砲彈藥刀械管制條例提起公訴。

高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，因獲利豐厚，駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕...
高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，因獲利豐厚，駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕／翻攝
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警方查扣贓證物。圖／本報資料照片
警方查扣贓證物。圖／本報資料照片
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詐騙集團洗錢藍寶堅尼
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