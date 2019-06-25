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別再迷信蔡英文！一堆人找她陳情 猜猜幾件事搞定？

25年前曾為長榮罷工和父大吵 他嘆：資方恫嚇手法沒變

北市酒店大亂鬥 一男遭刺傷

2019-06-25 08:39聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

北市忠孝東路與敦化南路口一間酒店，今天凌晨2時許發生一起鬥毆事件，一名陳姓男子胸部遭刀刺傷，被送往國泰醫院救治；轄區大安警分局立即調派63名警力到場，帶回10多名鬧事的男子回警局訊問。

警方指出，這14名男子彼此認識，都在同一間包廂中消費，卻因為酒醉開始起衝突，其中一人拿刀刺傷陳男；警方到場後，雙方仍在爭吵，警方立即制止雙方，並拿出辣椒水、警棍喝叱，警方已經查扣刀械及調閱監視器，釐清案發原因。

北市
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