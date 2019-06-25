民宅變兵工廠 掃黑抄出麥克筆炸彈

2019-06-25 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北報導



新北警方掃黑查獲槍砲改造工廠，起出罕見的麥克筆炸彈。記者林昭彰／翻攝 分享 facebook

全國同步掃黑、肅槍，新北市警方在台北市庫倫街破獲兵工廠，起出「名片型手槍」、「麥克筆炸彈」等罕見軍火；其中「麥克筆炸彈」是用普通市售麥克筆改裝，按下筆蓋鬆開約三秒就自動引爆，廿二歲顧姓嫌犯供稱無師自通，上網自學製造爆裂物。

警方另在現場查獲多枚土製手榴彈、改造手槍、子彈、槍管及一批改造工具；這些改造、土製軍火做工雖不精密，但仍具殺傷力，警方偵詢後將顧嫌依槍砲罪嫌移送法辦，檢方聲押禁見獲准。

三重警分局上月偵辦一起殺人未遂案，查出顧姓男子涉嫌販賣槍械，跟監到台北市庫倫街破獲兵工廠。

警方原本只鎖定槍械，進屋才知道還有爆裂物；當時顧神情緊張，一直要員警「別碰桌上的麥克筆」，一問才知顧將市售麥克筆填裝改成彈簧炸彈，按下筆蓋後鬆開約三秒就能引爆；顧說曾拿到河邊測試，威力強大。屋內另有數枚塑膠瓶填裝鋼釘、火藥、引信的土造手榴彈，均交由刑事局防爆小組帶回化驗。

新北警方掃黑，起出罕見的名片型手槍。記者林昭彰／翻攝 分享 facebook

警方還搜出二把「名片型手槍」，外型像打火機，不易察覺，可在短距離取人性命，一般都是間諜特務使用。

警方說，顧姓嫌犯無相關專業技術背景，聲稱上網自學摸索；他在新北市淡水、三重、台北市大同區共租了五個套房，流竄逃避查緝，改造工具裝進大袋子用推車就可搬移，宛如行動兵工廠。