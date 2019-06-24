越籍移工拒捕慘死槍下 法院勘驗祕錄器警12秒連開9槍

2019-06-24 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



竹縣竹北分局鳳崗派出所警員陳崇文，2017年間為了追捕吸毒犯，連開9槍打死拒捕的越南籍移工阮國非後，陳警事後已與阮國非家屬達成和解，並由陳警賠償260萬元，但檢方仍依過失致死罪起訴，新竹地院今天下午開庭勘驗陳崇文隨身的祕錄影片，影片中阮國非赤裸從水池中爬上岸後，試圖爬入警車駕駛座時，遭到陳警在3公尺距離開槍射擊，12秒鐘就開了9槍，畫面相當震撼。

影片中，可見畫片不斷晃動，正是當時陳警急忙跑到案發現場，一旁還有3位民防在場，其中1民防摀著鼻子已見流血受傷，而阮國非當時赤裸躲在河岸。影片中聽到陳警說，「他再起來，我就要開槍」，結果阮國非上岸時並打開警車門，陳警先連開4槍後大聲要求阮國非出來，但阮國非試圖爬往駕駛座，陳警再開5槍，短短12秒內共朝阮男連開9槍，且槍槍命中，直到阮國非全身癱軟滑出警車外，最後趴於車旁，陳警即刻呼叫救護車到現場協助送醫。

法官問陳，從密錄器的畫面中，可看見當時阮男已赤裸，過程中均不見阮男有攻擊舉動，為何要對他開槍？陳表示，會開槍是因為在更早之前，阮男曾隨地撿石塊丟擲民防與警，因此認為阮男具有攻擊性，且阮男還試圖鑽進警車駕駛座，他擔心警車被控制，所以才會開槍制止。

法官詢問陳警，「為何開了4槍後，見阮男腰臀已出血仍繼續再開第5、6、7、8、9槍？」；陳表示，「因阮男膚色較黑，看不清楚他流血，自己也不曉得開了幾槍」。法官再問，「若依陳警之前所言，開槍是為預防阮男搶奪警車，為何一開始不先射擊車輪？」；陳回覆，「事發突然忘記了」。

陳崇文及辯護律師魏順華對此均主張無罪，魏順華表示，陳是積極認真的警察，即使他因年輕、經驗不足，但在當時短短的12秒，狀況又緊急，的確無法顧慮太多，魏順華盼法官及社會不要因此抹滅一位好警察。公訴檢察官陳中順表示，盼法官依法裁處；而死者阮國非的律師劉繼蔚說，由於阮國非家屬已與陳警和解，家屬也認同給予緩刑，但希望法官予以譴責。