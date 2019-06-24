毆打運將主嫌「牛奶」落網 徐國勇：絕不讓不法者樂業

2019-06-24 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭昨天發生計程車司機拒載酒客，竟遭私人招待所業者及二名黑衣男子毆打，警方除了把黑衣男送辦聲請羈押，今天下午也逮到主嫌綽號「牛奶」的邱姓業者。內政部長徐國勇下午到宜蘭，期勉執法員警辛苦，強調不法場所業者欺壓魚肉百姓，絕對不能容忍，還多次說「你讓人民不能安居，我就讓你不能樂業」。

徐國勇表示，他要感謝基層員警的辛苦，既然這麼辛苦，就是為了維護社會治安，所以對不良份子欺壓基層百姓，社會絕不能接受，他要求大家對於欺侮善良的經營特種行業「絕不手軟」，他們的獲利是建築在人民不能安居之上；至於員警的執勤方式被媒體報導可能有點爭議，這方面可以更加精進與細膩，避免好意的小動作引起誤解。

由於宜蘭類似的不法「私包」場所尚有二十幾家，徐強調，有營業行為就算公共場所，私人招待所明顯是違規營業，這次店裡從業人員主動挑釁，讓人所不容忍，恐涉及組織犯罪及妨害自由，這方面還需要縣政府配合取締；縣長林姿妙當場表示，全力配合。

就在徐國勇致詞時，警方正好三點二十分追捕私包主嫌「牛奶」到案；另二名涉嫌打人的黑衣男子，警方昨依現行犯逮捕，建請檢方聲押，法官庭訊後裁定楊男收押禁見，羅男2萬元交保。徐國勇說，初步了解警方這件事有依照SOP流程處理，今天已經有很好的結果。

事發在昨天清晨五點多，羅東鎮一家私人招待所叫附近的林姓計程車司機載客，司機到場發現客人喝醉酒而拒載，卻慘遭私包邱姓業者與二名黑衣人圍毆二十幾拳，家裡落地窗也被磚頭砸毀；受害人報案後開車回家，二名黑衣男當著員警面前衝過街，再度揮拳，員警立即上前制止並噴辣椒水，帶回派出所依法送辦。

林妻事後在臉書PO文痛罵「宜蘭流氓當道」，又傳出有員警事後到林家處理此事時回應「搬家不就好了」…。羅東警分局長陳立祺澄清同仁並沒有說過這樣的話，是勸林男不要接這家業者的生意，去做別家生意。警方昨晚出動大批警方到場臨檢，招待所悄悄歇業，邱姓業者前往林姓司機住處登門致歉希望和解，但未被接受。