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大陸解放軍若侵台 CNN：將面臨最血腥一役

淨化選前治安 新北市同步掃蕩黑幫槍械與地下金融

2019-06-24 17:36聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市政府警察局依內政部警政署指示，本月18日起執行「全國同步掃黑行動」專案，針對轄內之幫派堂口，槍枝、賭場、地下錢莊等可能犯罪滋生場所同步加強掃蕩，截至22日止，針對新北市轄區471處實施威力臨檢，查獲涉及各類刑案473人、各級毒品1,289公克。

專案執行期間，新莊、三重、中和分局針對轄內曾擁槍自重之前科者進行監控，經多方查報、整合情資及蒐證，共查獲5枝改造槍枝，並清查槍枝來源及有無黑道幫派介入，以徹底瓦解黑槍汙染源頭，其中三重分局更查獲槍枝改造工廠，起出罕見名片槍與白板筆炸彈。

為保障民眾生命、財產安全，健全國家金融秩序，新北市警局亦針對地下錢莊、匯兌業者等積極查緝。新北市刑大指出，本次「掃蕩地下金融」專案共查獲地下錢莊（重利）7件9人、地下匯兌（銀行法）2件10人，查扣不法所得約新臺幣80萬元。

新北市政府警察局刑事警察大隊大隊長黃建榮表示，不法分子常利用借貸民眾畏於報復不敢報案，及地下通匯之隱匿等特性，將不法所得透過地下通匯方式洗錢，藉由本次專案的各項查緝作為，擴大追查犯罪所得及資金流向，澈底瓦解犯罪組織，穩定國家金融秩序。

黃建榮說，非法槍械是衍生及助長一切暴力犯罪之主要亂源，未來將強化查緝涉槍在逃要犯，防範幫派分子擁槍自重，遏止持槍暴力犯罪及阻斷製造槍械場所，還給人民一個安居樂業的環境。

執行專案期間，三重分局查獲槍枝改造工廠起出罕見名片槍與白板筆炸彈。記者柯毓庭／翻...
執行專案期間，三重分局查獲槍枝改造工廠起出罕見名片槍與白板筆炸彈。記者柯毓庭／翻攝
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執行專案期間，新莊分局破獲違反槍砲彈藥刀械管制條例案，查扣改造手槍2枝。記者柯毓...
執行專案期間，新莊分局破獲違反槍砲彈藥刀械管制條例案，查扣改造手槍2枝。記者柯毓庭／翻攝
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新北警局18日起執行「全國同步掃黑行動」專案，查獲涉及各類刑案473人、各級毒品...
新北警局18日起執行「全國同步掃黑行動」專案，查獲涉及各類刑案473人、各級毒品1,289公克。記者柯毓庭／翻攝
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