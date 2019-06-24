永和男打1999恐嚇斷侯友宜姪女手指 警找上門對峙中

2019-06-24 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



一名52歲張姓男子，今日上午10時許撥打新北市民熱線1999，恐嚇欲斷新北市長侯友宜的姪女3根手指，警方循線發現男子家住永和區，今日派轄區派出所員警前往，未料男子卻拒絕開門，目前雙方仍在僵持中。

據了解，該名張男領有身心障礙手冊，他打完恐嚇電話後隨即掛掉，目前警方聲明現場非對峙情形，僅張男拒絕開門，目前已連繫張男家人，請求其返家配合警方。