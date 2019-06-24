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永和男打1999恐嚇斷侯友宜姪女手指 警找上門對峙中

韓國瑜互比淪第三 黃創夏提醒國民黨：八德夜市恐開張

永和男打1999恐嚇斷侯友宜姪女手指 警找上門對峙中

2019-06-24 14:12聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

一名52歲張姓男子，今日上午10時許撥打新北市民熱線1999，恐嚇欲斷新北市長侯友宜的姪女3根手指，警方循線發現男子家住永和區，今日派轄區派出所員警前往，未料男子卻拒絕開門，目前雙方仍在僵持中。

據了解，該名張男領有身心障礙手冊，他打完恐嚇電話後隨即掛掉，目前警方聲明現場非對峙情形，僅張男拒絕開門，目前已連繫張男家人，請求其返家配合警方。

一名男子打1999，恐嚇要斷新北市長侯友宜姪女3根手指。 聯合報系資料照／記者張...
一名男子打1999，恐嚇要斷新北市長侯友宜姪女3根手指。 聯合報系資料照／記者張曼蘋攝影
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恐嚇侯友宜
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