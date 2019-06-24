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仁武警分局「愛與鐵血」男主角 金榜題名

2019-06-24 11:17聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄市仁武分局大華派出所警員郭勁南及仁武交通分隊警員蘇家緯，公暇之餘不忘進修，兩人今年均在警察大學二技考試中金榜題名，分局長梁東山特別予以表揚。

仁武警分局表示，蘇家緯警專31期行政警察科畢業，分發至仁武交通分隊服務。郭勁南警專32期行政警察科畢業，先在九曲派出所任職，一年半前調任大華派出所，查獲多起酒駕、破獲毒品案件，也曾為仁武警分局拍攝「愛與鐵血」微電影

仁武分局長梁東山對於員警忙於勤務之餘仍不忘自我充實，十分稱許，也希望他們進取的精神，成為同仁榜樣。

英勇事蹟成為警分局「愛與鐵血」微電影素材的郭勁南（右），公餘不忘進修，考上警大二...
英勇事蹟成為警分局「愛與鐵血」微電影素材的郭勁南（右），公餘不忘進修，考上警大二技。記者王昭月／翻攝
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任職仁武交通分隊的蘇家緯（右）考上警大二技，獲分局長梁東山（左）公開表揚。記者王...
任職仁武交通分隊的蘇家緯（右）考上警大二技，獲分局長梁東山（左）公開表揚。記者王昭月／翻攝
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