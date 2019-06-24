仁武警分局「愛與鐵血」男主角 金榜題名

相關新聞
他辭工程師返鄉種好芒果 嘆無力喚回農村流失青年2019-06-24 09:09
村長父子「老實」種芒果 養出一群死忠客2019-06-24 09:08
高市路燈 明年底全面換裝LED2019-06-23 23:54
今年八月後...琉球鄉學校校長 4所「自家人」2019-06-23 23:52
小琉球觀光興起… 3步一家「麻花捲」店鋪2019-06-23 23:51
揮別掩埋場 馬頭山盼列地質公園2019-06-23 23:36
馬頭山自救會轉型 微笑守護自然人文2019-06-23 23:32
高雄市觀光局要在愛河畔重現畔仲夏戀曲2019-06-23 23:04
亞航穆斯林拍攝團 放送港都魅力風采2019-06-23 21:55
高雄路燈新風貌 明年底全部換為LED燈2019-06-23 21:47
高雄農村社區新體驗 美濃客家庄里的滇緬風情2019-06-23 21:08
高雄馬頭山爭取 想納入泥岩惡地地質公園2019-06-23 20:10
反掩埋場自救會轉型人文協會 繼續守護馬頭山2019-06-23 20:09
總統的故鄉深度漫遊體驗 屏東楓港農村新商機2019-06-23 18:47
高雄市區凌晨再傳屎味 網友諷「發大財的味道」2019-06-23 14:41
高市美濃國小新校舍動土 延續百年風華2019-06-23 13:49
告別馬頭山掩埋場 惡地山村市集邁向未來2019-06-23 12:35
逃過滅村劫卻躲不過癌魔 她心念一轉圓碩士夢2019-06-23 07:40
超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼2019-06-20 12:00
大自然的天籟 那瑪夏部落巡禮2019-06-17 08:56
竹籬笆外的春天 來去眷村住一晚2019-06-17 08:54
羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？2018-11-14 20:00
熱門文章
高雄市區凌晨再傳屎味 網友諷「發大財的味道」2019-06-23 14:41
被搬家公司當作免費清運員 清潔隊幫收廢家具喊卡2019-06-23 21:10
新竹市好市多晚間突停電 網友憂未來各區輪流停2019-06-23 21:06
日本時尚雜誌又以台南做封面 這次的內容不一樣2019-06-23 13:47
彰化廢木家具重生 物美價廉行家搶著要2019-06-23 18:24
台北上海雙城論壇7月4日登場 柯文哲率隊出席2019-06-23 19:13
慘！ 綠島一周2隻抱卵保育類椰子蟹遭路殺2019-06-23 18:11
比宮崎駿更夢幻！ 朝聖老街裡的電影場景2019-06-23 08:00
泰國人眼中的桃園 「水晶晶」真的漂亮2019-06-23 17:23
整理包／暑假去哪玩？ 新北特色公園玩水玩沙玩翻天2019-06-24 07:53
好熱！ 台南這處綠屋頂 環局檢測卻可降溫8度2019-06-24 07:52
5大原因 基隆鎖管季快抓不到鎖管2019-06-24 00:11
他辭工程師返鄉種好芒果 嘆無力喚回農村流失青年2019-06-24 09:09
玉井蜜旺果芒果路跑開跑 農業局長親訪芒果蒸熱廠2019-06-23 14:43
影／基隆鎖管季15年小卷產量對半砍 學者：請支持休漁2019-06-23 22:40
高雄路燈新風貌 明年底全部換為LED燈2019-06-23 21:47
新竹舊城美食精銳盡出 竹塹媽媽與竹科太太廚藝鬥熱鬧2019-06-23 13:48
村長父子「老實」種芒果 養出一群死忠客2019-06-24 09:08
竹市500位志工連續30天淨海 清出1噸海洋垃圾2019-06-23 14:42
大環境嚴峻台南實體書店凋零 昔日風光回不去2019-06-23 21:48
國民黨台東立委初選民調24日啟動 2參選人全力衝刺2019-06-23 20:08
下雨也淨灘 台中大安一上午清出5噸垃圾2019-06-23 15:52
拍阿里山神木不再擠來擠去 多功舞台友善樹木和遊客2019-06-24 09:22
重現失傳千年天目茶碗 藝術家張桂維佛館開展2019-06-23 21:11
高雄馬頭山爭取 想納入泥岩惡地地質公園2019-06-23 20:10
不畏逆境 台南實體書店如何求生2019-06-23 22:20
台南安平港內外變成陰陽海 環保局檢測應該是高溫造成2019-06-23 15:24
高雄農村社區新體驗 美濃客家庄里的滇緬風情2019-06-23 21:08
學校旁就是水岸風光 國小畢業生划獨木舟清理埤塘2019-06-23 12:18
台糖江南渡假村將辦獨木舟排名賽 送湖上Villa住宿券2019-06-23 19:14
高市美濃國小新校舍動土 延續百年風華2019-06-23 13:49
高雄市觀光局要在愛河畔重現畔仲夏戀曲2019-06-23 23:04
菜市場就是學校！ 台南社區大學親子上課很有滋味2019-06-23 15:51
虎尾弄巷「寓教於食」火鍋店 用餐兼具認識台灣近代史2019-06-23 12:11
台中機場無民航專用道 網友批「百姓要什麼 政府不知」2019-06-23 23:45
亞航穆斯林拍攝團 放送港都魅力風采2019-06-23 21:55
告別馬頭山掩埋場 惡地山村市集邁向未來2019-06-23 12:35
小卷產卵期禁漁 拚今年上路2019-06-24 00:11
大巨蛋專案報告挨轟 柯P嗆：你們就是要把我綁在議會2019-06-24 11:24
清淤引活水 新北270年古圳重生2019-06-24 00:23
留言