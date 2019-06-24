掩人耳目遭警識破 男子槍枝裝餅乾禮盒內販賣

2019-06-24 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



全國近日連續發生數起槍擊案，黑槍氾濫衝擊治安。高雄市羅姓男子涉嫌到台南市進行槍枝交易，台南市刑警大隊偵八隊接獲線報，昨天在羅交易槍枝前將他人贓俱獲，並在餅乾禮盒內查扣一把改造手槍及29顆子彈，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制罪嫌法辦。

據了解，高雄市羅姓男子近日向友人調用改造槍枝，疑準備賣槍籌錢後再購買毒品牟取暴利，警方接獲情資後，查出羅昨天清晨1點多要到台南市北區開元路某公寓大廈進行交易，出售改造槍枝及子彈。

數名南市刑大偵八隊員警在羅進行交易時一湧而上，順利將羅制伏，並在羅手提的餅乾禮盒內，查扣一把改造手槍，子彈29顆，據了解，目前市場改造手槍售價8萬5千元，29顆子彈價直約8千元，警方並在他身上查到一個毒品吸食器，帶回刑大調查。 另名在場男子則被為關係人。

警政署本月18日日通令全國大掃蕩，鎖定幫派、槍彈及地下匯兌為主要目標，6天查獲51把黑槍，檢肅35名黑幫分子。