掩人耳目遭警識破 男子槍枝裝餅乾禮盒內販賣
全國近日連續發生數起槍擊案，黑槍氾濫衝擊治安。高雄市羅姓男子涉嫌到台南市進行槍枝交易，台南市刑警大隊偵八隊接獲線報，昨天在羅交易槍枝前將他人贓俱獲，並在餅乾禮盒內查扣一把改造手槍及29顆子彈，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制罪嫌法辦。
據了解，高雄市羅姓男子近日向友人調用改造槍枝，疑準備賣槍籌錢後再購買毒品牟取暴利，警方接獲情資後，查出羅昨天清晨1點多要到台南市北區開元路某公寓大廈進行交易，出售改造槍枝及子彈。
數名南市刑大偵八隊員警在羅進行交易時一湧而上，順利將羅制伏，並在羅手提的餅乾禮盒內，查扣一把改造手槍，子彈29顆，據了解，目前市場改造手槍售價8萬5千元，29顆子彈價直約8千元，警方並在他身上查到一個毒品吸食器，帶回刑大調查。 另名在場男子則被為關係人。
警政署本月18日日通令全國大掃蕩，鎖定幫派、槍彈及地下匯兌為主要目標，6天查獲51把黑槍，檢肅35名黑幫分子。
這波掃黑、肅槍主因是本月各地「槍聲大作」，接連發生台南市劉姓偵查佐遭槍擊身亡，桃園發生持長短槍挾持9名人質案件、及台北市警執勤遭拒捕槍擊、三溫暖槍殺事件；尤其是台北市大同區一日就發生四海幫與十五分幫街頭槍擊尋仇，首都半個月發生3起槍擊案，嚴重危害治安。高層下令「全力肅槍，嚴打黑幫」，希望安定民心。警方以抓黑槍、打黑錢、剿黑幫為目標，查黑槍尤其是重點。
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