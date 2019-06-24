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青年改造麥克筆炸彈便宜賣 警方掃黑破改造工廠

2019-06-24 10:05聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市三重警分局近日配合執行「全國同步掃黑行動」專案，前天凌晨循線在台北市破獲槍砲改造工廠，起出罕見的「名片型手槍」、「麥克筆炸彈」及多枚土製手榴彈、改造手槍、子彈、槍管及大批改造工具零件。

偵查隊長鄭偉豪說明，三重警分局日前偵辦1起殺人未遂案時，意外查知有犯罪集團涉嫌在大台北地區販賣改造槍械，經多日跟監埋伏，鎖定22歲顧姓嫌犯藏身台北市庫倫街民宅，前天凌晨持士林地方法院核發的搜索票前往查緝。

警方除了在屋內查扣大批改造槍彈、槍管、以及各式改造工具、零件，更搜出罕見的「名片型手槍」，尺寸大約只有1張名片大小，外型則像打火機，令人不易察覺竟是可在短距離取人性命的稀有槍械。

搜索過程中更有驚人發現，嫌犯還將普通市售麥克筆填裝成彈簧炸彈，只要按下筆蓋後鬆開約3秒，即會自動引爆，員警隨即通報刑事局偵五大隊防爆小組前往處置並帶回化驗。

經初步偵詢，22歲顧姓嫌犯並無專業技術背景，自稱上網自學摸索，他所改造的槍枝、子彈及各種形式土製炸彈，做工不算很精密，但售價便宜，據稱頗受幫派分子喜愛，危害社會治安甚鉅，幸好被警方檢肅到案，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。

三重警分局執行全國同步掃黑，查獲改造槍彈工廠。記者林昭彰／翻攝
三重警分局執行全國同步掃黑，查獲改造槍彈工廠。記者林昭彰／翻攝
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新北警方執行全國同步掃黑查獲改造槍彈工廠，起出罕見的麥克筆炸彈。記者林昭彰／翻攝
新北警方執行全國同步掃黑查獲改造槍彈工廠，起出罕見的麥克筆炸彈。記者林昭彰／翻攝
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土造炸彈極不穩定，刑事局防爆小組前往協助處置並帶回化驗。記者林昭彰／翻攝
土造炸彈極不穩定，刑事局防爆小組前往協助處置並帶回化驗。記者林昭彰／翻攝
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新北警方執行全國同步掃黑查獲改造槍砲工廠，起出多枚土造炸彈。記者林昭彰／翻攝
新北警方執行全國同步掃黑查獲改造槍砲工廠，起出多枚土造炸彈。記者林昭彰／翻攝
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新北警方執行全國同步掃黑查獲改造槍砲工廠，起出罕見的名片型手槍。記者林昭彰／翻攝
新北警方執行全國同步掃黑查獲改造槍砲工廠，起出罕見的名片型手槍。記者林昭彰／翻攝
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