青年改造麥克筆炸彈便宜賣 警方掃黑破改造工廠

2019-06-24 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市三重警分局近日配合執行「全國同步掃黑行動」專案，前天凌晨循線在台北市破獲槍砲改造工廠，起出罕見的「名片型手槍」、「麥克筆炸彈」及多枚土製手榴彈、改造手槍、子彈、槍管及大批改造工具零件。

偵查隊長鄭偉豪說明，三重警分局日前偵辦1起殺人未遂案時，意外查知有犯罪集團涉嫌在大台北地區販賣改造槍械，經多日跟監埋伏，鎖定22歲顧姓嫌犯藏身台北市庫倫街民宅，前天凌晨持士林地方法院核發的搜索票前往查緝。

警方除了在屋內查扣大批改造槍彈、槍管、以及各式改造工具、零件，更搜出罕見的「名片型手槍」，尺寸大約只有1張名片大小，外型則像打火機，令人不易察覺竟是可在短距離取人性命的稀有槍械。

搜索過程中更有驚人發現，嫌犯還將普通市售麥克筆填裝成彈簧炸彈，只要按下筆蓋後鬆開約3秒，即會自動引爆，員警隨即通報刑事局偵五大隊防爆小組前往處置並帶回化驗。