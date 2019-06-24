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「冠廷往事」2直播主聚眾討公道 警：社維法偵辦

2019-06-24 08:21聯合報 記者黃寅╱即時報導

臉書「冠廷往事」粉絲專頁劉冠廷和其女性友人，昨晚號召民眾到台中市疑似虐童的郭姓保母住處聚眾，要求檢警須對涉案保姆羈押，否則將不予離開，甚而鼓譟群眾衝入社區找涉案當事人。太平警分局認為他和其女性友人已涉及違反社會秩序維護法，將依法函送法辦。

至於劉冠廷和其女性友人以另3名在混亂中曾被警方帶離管束者，是否有違反刑法部分，也將進一步依蒐證資料偵辦。

警方說，對於劉冠廷與廣大網友關注此幼童受虐案，表達關切，警方表示體諒。惟過程中，劉男無視於偵查隊長、社區主委等多次誠意婉言相勸（此自直播內容可見），猶執意要求檢察官表態立即羈押，分局對此行為嚴正聲明，已報請檢察官指揮，一切依照法定程序秉公偵辦。

警方指出，國有國法家有家規，刑案偵辦有其嚴格法定流程，分局因囿於刑案偵查不公開規定，無法細述說明案情及偵辦進度，且須維護現場社區絕大多數民眾作息權益及現場秩序，面對劉冠廷模糊焦點及仍號召群眾至現場聚集，並於過程中再有施放鞭炮、丟擲物品行為，客觀認為已失其陳情本意，在民主法治規範下，不容放任脫序，當場依法制止帶案調查。

另外，受虐女童母親陳姓女子今也在臉書「協心臨時粉絲專」貼文，表示「希望大家冷靜，暴動只會讓事情更亂」、「目前只是妹妹血壓不穩，其他都還算穩定，我們會依醫生評估的判斷在（再）做決定是否拔管放棄治療或急救」。

警方認為臉書「冠廷往事」粉絲專頁劉冠廷（中）和其女性友人，已涉及違反社會秩序維護...
警方認為臉書「冠廷往事」粉絲專頁劉冠廷（中）和其女性友人，已涉及違反社會秩序維護法，將依法函送法辦。記者黃寅／攝影
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受虐女童母親陳姓女子今也在臉書「協心臨時粉絲專」貼文，表示「希望大家冷靜，暴動只...
受虐女童母親陳姓女子今也在臉書「協心臨時粉絲專」貼文，表示「希望大家冷靜，暴動只會讓事情更亂」。圖／取自臉書
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警方認為臉書「冠廷往事」粉絲專頁劉冠廷的女性友人（右），已涉及違反社會秩序維護法...
警方認為臉書「冠廷往事」粉絲專頁劉冠廷的女性友人（右），已涉及違反社會秩序維護法，將依法函送法辦。記者黃寅／攝影
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檢察官虐童
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