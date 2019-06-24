【即時短評】討公道卻脫序 「正義」難被接受

2019-06-24 06:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市昨晚至凌晨的一項聚眾活動，讓住在附近的飽受驚嚇。他們雖名為替受虐兒討公道，但呈現的卻是與警方非理性的對抗，現場丟雞蛋、灑冥紙、鳴汽笛、放沖天炮，汽機車放大噪音呼嘯而過，尤其在司法調查才剛開始，尚未告一段落就有此過激的行為，這樣的「正義」難令社會接受。

因為群眾的聚集，郭姓保母家所在的台中市旱溪東路晚間道路兩旁停滿了車，許多人趕來看熱鬧， 還得勞駕警力維持交通，住戶們也得有賴警方排除人潮，車輛才好不容易進出，生活大受影響。

網友剛開始聚集時不過僅2、30人，初期也不過2、3人與警方「理論」但在高舉替受虐兒討公道下，警方的好意勸說顯得無力。

但此時直播主並不罷休，所謂討公道的行為透過網路催化，不過1個多小時，人潮就愈聚愈多；其中許多人對案情不見得瞭解，但在最近受虐事件頻傳，以及同情受虐弱者的心情發酵下，形成了一場群眾運動的基底，只要一根引線就能引爆。

這根引線後來被群眾裡有人砸出雞蛋點燃，此舉等於挑戰公權力，警察因此衝進人群逮人；加上雙方口角、對嗆不斷，進一步激化對立，也更加難以收拾。