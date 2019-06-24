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影／網友討伐疑虐童保母 台中爆發激烈警民衝突

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影／網友討伐疑虐童保母 台中爆發激烈警民衝突

2019-06-24 05:05聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市發生1歲女童疑遭保母虐待重傷案，昨晚引起數百網友前往郭姓保母的太平區旱溪東路租住處聲言要替女童討公道，要求警方拘捕、羈押保母。未料雖經警方保證已嚴加偵辦，但網友們怒氣難消，與警方爆發數波衝突，並演變為台中近年來少見的警民衝突；不但其他警分局趕來支援，還調動鎮暴警察到場，全程歷經約5小時，至凌晨1時40分人潮才散去。

警方在數波的衝突中接連逮捕數人，但為平息眾怒，又將人放回，對於有人當面叫罵髒話也一再容忍，但警分局長張則誠表示，將改為事後依錄影事證蒐證再依法偵辦。

此件疑似虐童案發生在21日，陳姓女子接到郭姓保母通知，說要幫女童洗澡時發現一直叫不醒而立刻送醫，但女童到院時已經昏迷，醫師說女童有頭部右側硬腦膜下嚴重出血、視網膜出血、左前臂骨折等傷，經緊急開刀取出血塊，但因傷及腦神經，術後昏迷指數3，須在加護病房觀察。

中國附醫兒童神經內科醫師張鈺孜說，女童硬腦膜下出血及視網膜出血，常發生像是用力甩動嬰兒頭部、或是丟到床上造成的傷勢，屬於「受虐性腦創傷」，因像虐兒情事並已通報主管單位。

陳女昨沈痛地表示，因女兒可能成為植物人，未來考慮會拔管及器官捐贈，遺愛人間。醫院昨亦表示，女童未達腦死，目前尚待進一步觀察。

臉書粉絲頁「冠廷往事」昨晚透過直播號召鄉民到郭姓保母住處「討公道」，先是要求郭姓保母出面，後又質疑郭姓保母的丈夫是警察，懷疑會干涉案情，以及為何不拘提保母？還有人高喊司法不公。警方和住戶都說明保母已搬離該處， 並不住在那兒，但網友要求「監視器拿出來」。

警方說，目前已依檢察官指示做筆錄並蒐證，保母丈夫雖是警察但不會偏袒；如果情節嚴重和必要一定會拘捕和申請羈押，但現場民眾反質疑「人都插管了還不嚴重嗎？」還有人不耐久等，拿了石塊做勢要砸大樓大門，但才被警方攔下，人群裡又有人鼓譟並放煙火，引起一陣譟動；突然又有人從後方向警方和大門砸雞蛋，引爆衝突，警方也衝出逮人。

在網路直播下，現場聚集人愈來愈多，警方和民眾爆發多波衝突，包括太平警分局偵查隊長陳俊彥和多位民眾都被警方的辣椒水噴到，痛苦不堪。

冠廷往事男女直播主一度被警方逮捕，後來和警方協調後被放出。但他們稍後轉赴地檢署聚集，在警一分局偵查隊長吳柏羲表示已和檢察官溝通，會「嚴厲承辦」，男直播主才答應離去，稍後又應警方要求回到保母家門口勸離其他群眾，事件才落幕。

台中市因疑似虐童案衍生的警民衝突一度動用鎮爆警察到場。記者黃寅／攝影
台中市因疑似虐童案衍生的警民衝突一度動用鎮爆警察到場。記者黃寅／攝影
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臉書粉絲頁「冠廷往事」就在大樓的警察人牆前直播，要保母出面。記者黃寅／攝影
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冠廷往事男直播主向在場群眾喊話，表示訴求已達到，希望大家離去。記者黃寅／攝影
冠廷往事男直播主向在場群眾喊話，表示訴求已達到，希望大家離去。記者黃寅／攝影
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太平警分局兩度舉牌警告群眾集會不合法。 記者黃寅／攝影
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警方在數次衝突中逮人，把人帶進大樓大樓壓制在地。記者黃寅／攝影
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台中市太平警分局偵查隊長陳俊彥在衝突中也被辣椒水噴到臉，眼睛睜不開，由警員扶到一...
台中市太平警分局偵查隊長陳俊彥在衝突中也被辣椒水噴到臉，眼睛睜不開，由警員扶到一旁休息。記者黃寅／攝影
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保母警察
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