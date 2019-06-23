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新北配合全國大掃黑 查獲罕見麥克筆炸彈

2019-06-23 21:46聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市政府警察局配合警政署自18日執行「全國同步掃黑」專案，針對幫派堂口加強掃蕩槍枝、賭場、地下錢莊，至22日止臨檢471個場所，查獲涉及各類刑案473人、毒品1289公克，甚至查獲罕見的麥克筆炸彈。

專案期間各分局加強監控曾違反槍砲彈藥刀械管制條例的前科犯，經整合情資共查獲5把改造槍枝，其中三重警分局查獲1個槍枝改造工廠，起出罕見的名片型手槍及用麥克筆改裝的炸彈，新莊和中和警分局各查扣2把改造手槍，後續將追查槍枝來源及有無黑道幫派介入。

此外亦掃蕩地下金融，重點清查地下錢莊及地下匯兌，共查獲重利罪嫌7件9人、違反銀行法地下匯兌2件10人，查扣不法所得近80萬元。

新北市警察局刑警大隊大隊長黃建榮指出，不法分子常利用借貸民眾畏於報復不敢報案，及地下通匯隱匿特性，將不法所得透過地下通匯方式洗錢，警方希望藉由本次專案各項查緝作為，擴大追查犯罪所得及資金流向，徹底瓦解犯罪組織，穩定國家金融秩序。

非法槍械更是助長一切暴力犯罪的主要亂源，將持續強化查緝涉槍在逃要犯，防範幫派分子擁槍自重，遏止持槍暴力犯罪及阻斷製造槍械場所，還給人民一個安居樂業的環境。

三重警分局破獲槍枝改造工廠，起出罕見的麥克筆炸彈。圖／警方提供
三重警分局破獲槍枝改造工廠，起出罕見的麥克筆炸彈。圖／警方提供
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三重警分局破獲槍枝改造工廠，起出罕見的名片型手槍。圖／警方提供
三重警分局破獲槍枝改造工廠，起出罕見的名片型手槍。圖／警方提供
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新莊警分局在全國同步掃黑專案期間查扣２把改造手槍。圖／警方提供
新莊警分局在全國同步掃黑專案期間查扣２把改造手槍。圖／警方提供
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槍枝幫派
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