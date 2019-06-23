新北配合全國大掃黑 查獲罕見麥克筆炸彈

2019-06-23 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市政府警察局配合警政署自18日執行「全國同步掃黑」專案，針對幫派堂口加強掃蕩槍枝、賭場、地下錢莊，至22日止臨檢471個場所，查獲涉及各類刑案473人、毒品1289公克，甚至查獲罕見的麥克筆炸彈。

專案期間各分局加強監控曾違反槍砲彈藥刀械管制條例的前科犯，經整合情資共查獲5把改造槍枝，其中三重警分局查獲1個槍枝改造工廠，起出罕見的名片型手槍及用麥克筆改裝的炸彈，新莊和中和警分局各查扣2把改造手槍，後續將追查槍枝來源及有無黑道幫派介入。

此外亦掃蕩地下金融，重點清查地下錢莊及地下匯兌，共查獲重利罪嫌7件9人、違反銀行法地下匯兌2件10人，查扣不法所得近80萬元。

新北市警察局刑警大隊大隊長黃建榮指出，不法分子常利用借貸民眾畏於報復不敢報案，及地下通匯隱匿特性，將不法所得透過地下通匯方式洗錢，警方希望藉由本次專案各項查緝作為，擴大追查犯罪所得及資金流向，徹底瓦解犯罪組織，穩定國家金融秩序。