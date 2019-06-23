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屏東製安毒廠最重判6年2月 溯源逮1男法官卻打臉

2019-06-23 20:04聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄檢調及警方去年3月在屏東縣破獲製毒工廠，魏姓男子涉收購感冒藥丸並製造安非他命、趙姓男子從藥丸抽取所需原料麻黃素，陳姓、劉姓男子負責運送，一審依共同製造第二級毒品罪，判魏4年10月徒刑、趙6年2月、陳4年及劉2年半，但另名疑提供安毒原料、綽號「老仔」顏姓男子則事證不足判無罪，全案仍可上訴。

判決指出，魏姓男子承租屏東縣屏東市一處鐵皮屋當製毒工廠，並收購大批感冒藥丸，再由趙姓男子負責從藥丸抽取麻黃素，讓魏來製造安非他命，陳姓男子則在過程中負責清洗、搬運製毒器材。

魏、趙及陳3人於2018年2月22、23日起，就以這種俗稱「紅磷法」來製毒，成品放到陳姓男子住處晾乾，再找機會販賣；為了怕製毒過程曝光，魏委託另名劉姓男子，協助將製毒產生的廢棄物，載往田間路旁棄置燒燬。

調查局南機站會同高市警方成立專案小組，去年3月20日出動破獲製毒工廠，分頭搜索相關人的住處，查扣安非他命、製毒器具與化學原料等物，總計成品約15公斤，魏、趙、陳及劉都承認犯行，依法減輕刑度。

不過緝毒人員向上溯源，查出北部一名綽號「老仔」的男子提供製毒原料麻黃鹼148公斤，並由趙姓男子載去屏東委託別人製造安非他命，再載回高雄分裝，接著運送北上，調查局全程跟監搜出安毒，依相關證詞逮捕疑為「老仔」的顏姓男子，但顏堅稱「沒參與、不知情」，但都沒有其他事證，判顏無罪。

調查局南機站會同高市警方，去年3月在屏東縣一處鐵皮屋破獲製毒工廠。記者林伯驊／翻...
調查局南機站會同高市警方，去年3月在屏東縣一處鐵皮屋破獲製毒工廠。記者林伯驊／翻攝
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