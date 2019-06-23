屏東製安毒廠最重判6年2月 溯源逮1男法官卻打臉

2019-06-23 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄檢調及警方去年3月在屏東縣破獲製毒工廠，魏姓男子涉收購感冒藥丸並製造安非他命、趙姓男子從藥丸抽取所需原料麻黃素，陳姓、劉姓男子負責運送，一審依共同製造第二級毒品罪，判魏4年10月徒刑、趙6年2月、陳4年及劉2年半，但另名疑提供安毒原料、綽號「老仔」顏姓男子則事證不足判無罪，全案仍可上訴。

判決指出，魏姓男子承租屏東縣屏東市一處鐵皮屋當製毒工廠，並收購大批感冒藥丸，再由趙姓男子負責從藥丸抽取麻黃素，讓魏來製造安非他命，陳姓男子則在過程中負責清洗、搬運製毒器材。

魏、趙及陳3人於2018年2月22、23日起，就以這種俗稱「紅磷法」來製毒，成品放到陳姓男子住處晾乾，再找機會販賣；為了怕製毒過程曝光，魏委託另名劉姓男子，協助將製毒產生的廢棄物，載往田間路旁棄置燒燬。

調查局南機站會同高市警方成立專案小組，去年3月20日出動破獲製毒工廠，分頭搜索相關人的住處，查扣安非他命、製毒器具與化學原料等物，總計成品約15公斤，魏、趙、陳及劉都承認犯行，依法減輕刑度。