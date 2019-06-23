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影／特種行業黑衣男毆打拒載酒客運將 警方：掃蕩讓他歇業

2019-06-23 18:22聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭綽號「牛奶」邱姓男子開設一間私人招待所，今天清晨店家幫喝醉酒的客人叫計程車，計程車林姓司機到場發現是醉客，婉拒搭載，不料卻遭二名黑衣男子毆傷，連警方獲報到場制止時，還作勢揮拳不罷休，全案經林姓被害人提告，警方依傷害、恐嚇、毀損案偵辦。

羅東警分局長陳立祺下午召開記者會表示，這二名黑衣男子是特種行業場所的從業人員，將向地檢署聲請羈押，至於招待所部分，既然業者「你不讓人民安居，我不讓你樂業」，今晚強力掃蕩，一定讓他歇業。

據了解，這名計程車司機長期遭這間私人招待所的黑道業者欺壓，運將婉拒招待所業者要求載送酒客，今天清晨司機因拒載竟遭痛毆，且砸毀其住家。事後，被害人妻子不滿PO文質疑宜蘭流氓當道，附近鄰居更指「招待所時常有傳出槍響，危害治安傳，但不見警方有作為」，民眾向警方求助，也遭回應「怎麼不搬家？」

分局長陳立祺表示，外傳員警回應民眾「怎麼不搬家」，絕無此事，今清晨警方獲報到現場時強制執法，除了噴辣椒水水外，也協助被害人就醫。

林姓計程車司機的住家與叫車的邱男店家距離不遠，今天清晨6點多，林接獲店家打的載客電話，但到場看到是醉客表明不想載，引起邱男、楊男與羅姓男子不滿發生口角，進而演變成毆打。雙方衝突後，黑衣男又到被害人家中砸毀玻璃後離去，造成林男手部瘀血及頭部挫傷。

林男報警後駕車返家，業者竟夥同2名小弟當著警察的面，衝上去要毆打林男；家屬不滿警員作為消極，直到林男被打數拳後，才趕緊拿出辣椒水對著黑衣男的眼睛噴，事後還拿磚塊砸毀林男住處落地窗，過程全被目擊。

陳立祺表示，並不是被害人第二次被打且沒有作為，警方是馬上噴辣椒水並制止，今天晚間將對宜蘭境內特種營業場所進行大規模的臨檢。

宜蘭發生特種行業招待所的黑衣男毆打拒載的小黃運將，員警到場噴辣椒水制止，羅東警分...
宜蘭發生特種行業招待所的黑衣男毆打拒載的小黃運將，員警到場噴辣椒水制止，羅東警分局今晚強力掃蕩，要讓不法業者歇業。圖/翻攝
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宜蘭發生特種行業招待所的黑衣男毆打拒載的小黃運將，員警到場噴辣椒水制止，羅東警分...
宜蘭發生特種行業招待所的黑衣男毆打拒載的小黃運將，員警到場噴辣椒水制止，羅東警分局今晚強力掃蕩，要讓不法業者歇業。圖/翻攝
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計程車警察運將
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