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全國掃黑逮6治平對象 查獲51槍

2019-06-23 16:05中央社 台北23日電

桃園、台南和台北近期紛傳槍擊暴力事件，刑事局和台灣高等檢察署發動「全國同步掃黑行動專案」，6天共檢肅6名治平專案目標、暴力討債3件10人、查獲非法槍械計51支。

近期陸續發生桃園持槍挾持人質案、台南殺警案及台北民宅槍擊等暴力事件，各界關注治安問題。

刑事局今天舉行「三位一體掃黑肅槍打黑錢 警政署祭鐵腕 清剿幫派黑槍」記者會，刑事局副局長朱宗泰表示，警政署為全力貫徹行政院長蘇貞昌日前強力宣示應加速清剿幫派、堂口，加強掃蕩包括槍枝、賭場、地下錢莊等可能犯罪滋生場所，於18至23日聯合高檢署發動「全國同步掃黑行動專案」。

朱宗泰指出，這次以檢肅非法槍械、掃蕩貸放重利的暴力討債地下錢莊為重心，以抓黑槍、打黑錢、剿黑幫「三位一體」方式，強力執行系統性掃黑行動，包括桃園、台南及台北等案都迅速偵破。

專案執行統計截至23日中午12時止，已檢肅6名治平專案目標，並逮捕手下成員29人，合計到案35人，包括竹聯幫及其他地區型暴力犯罪集團等重要幹部、成員，其中不法事證涉及暴力討債計3件、10人。

「檢肅非法槍械」部分，這次專案共查獲37件、38人，合計查獲槍枝51枝，其中改（土）造槍枝37枝、空氣槍14枝，改造槍械場所8處。

「掃蕩地下金融」方面，專案查獲地下錢莊（高利放貸）58件、91人，被害人及關係人多達109人，違法放貸金額約新台幣1億1200萬元；另地下匯兌則查獲7件、25人，現場查扣現金1951萬5400元和3輛名車（市值約800萬元)，經警方清查通匯金額逾13億9980萬元。

刑事局偵查第七大隊隊長李奇勳補充說明，日前獲報有犯嫌改造槍械流入街頭，經查新竹市香山區、彰化縣鹿港鎮分別有人非法改造槍枝，隨即與桃園市警察局龍潭分局及彰化縣警察局刑事警察大隊等單位共同偵辦。

隨後，警方於20日在新竹市搜索犯嫌陳男到案，破獲改造槍枝工廠1處，並查扣改造槍枝1枝、改造空氣長槍6枝，及半成品2枝和槍枝零組件等贓證物；緊接著21日在彰化縣搜索犯嫌洪男到案，破獲改造槍枝工廠1處，查扣改造槍枝1枝、土造霰彈槍2枝、改造子彈14顆、改造霰彈4顆和槍枝零組件等證物。

高檢署主任檢察官何明楨呼籲，台灣是禁槍國家，千萬不要以身試法取得不法槍械，以免誘發觸動更嚴重犯罪；同時提醒民眾不要向地下錢莊借錢，其往往和黑道掛勾從事不法放貸，將持續加強執法以斷絕黑槍和黑錢。

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