槍案頻傳！ 警署大動作掃黑金逮逾150人

2019-06-23 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台灣近日發生多起槍擊案件，台北市光六月就發生四起槍擊案，還造成一名三溫暖保全死亡；桃園日前發生持長短槍挾持人質案件；台南則是有歹徒尋仇，打死一名刑警大隊小隊長！警政署因此祭出鐵腕，決定以「檢肅非法槍械」及「掃蕩貸放重利之暴力討債地下錢莊」為重心，抓黑槍、打黑錢、剿黑幫「三位一體」方式強力執行「系統性掃黑」。

截至今天中午為止，全國各地警方已檢肅6名治平專案目標、同時逮捕手下成員29人，合計到案35人，包括竹聯幫與其他地區型暴力犯罪集團等重要幹部與成員，其中不法事證涉及暴力討債計3件10人。

在「檢肅非法槍械」方面，這次專案共查獲37件38人，合計查獲槍枝51枝，其中改（土）造槍枝37枝、空氣槍14枝，改造槍械場所8處。

日前內湖民宅槍擊案發生後，刑事局與台北市警察局共組專案小組，在北市大安區查獲開槍陶姓嫌犯到案，並起獲改造槍枝1枝、子彈3顆、現金新台幣30萬元等贓證物。

另外警方也主動出擊，刑事局偵查六大隊、桃園市警察局20日持搜索票，在新竹市搜索陳姓男子到案，破獲改造槍枝工廠1處，查扣改造槍枝1枝、改造空氣長槍6枝、改造槍枝半成品2枝、槍枝零組件1批、電鑽、研磨機等改造工具。

刑事局偵查第六大隊、彰化縣警察局又在21日持搜索票，在彰化縣搜索犯洪姓男子到案，破獲改造槍枝工廠1處，查扣改造槍枝1枝、土造霰彈槍2枝、改造子彈14顆、改造霰彈4顆、槍枝零組件1批。

至於「掃蕩地下金融」方面，目前已查獲地下錢莊(高利放貸) 58件91人、被害人及關係人多達109人，違法放貸金額約新台幣1億1200萬元，現場查扣被害人簽立本票、借款契約書、質押擔保品等；另地下匯兌部分查獲7件25人，現場查扣現金新台幣1951萬5400元、瑪莎拉蒂、賓士及BMW共3輛，市值約800萬、手機12支、電腦6台、平板1台等，經警方清查通匯金額超過13億9980萬元。

警政署表示，凡槍枝、賭場、地下錢莊等可能犯罪滋生場所都會加強掃蕩，這次掃黑專案，以針對各地治安熱點、易引發槍擊事件的治安顧慮場所等，強化臨檢取締、路檢等攻勢作為，同時聚焦打擊高風險幫派分子，肅清各式非法槍械，並向上追溯源頭。