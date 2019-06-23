槍案頻傳！ 警署大動作掃黑金逮逾150人
台灣近日發生多起槍擊案件，台北市光六月就發生四起槍擊案，還造成一名三溫暖保全死亡；桃園日前發生持長短槍挾持人質案件；台南則是有歹徒尋仇，打死一名刑警大隊小隊長！警政署因此祭出鐵腕，決定以「檢肅非法槍械」及「掃蕩貸放重利之暴力討債地下錢莊」為重心，抓黑槍、打黑錢、剿黑幫「三位一體」方式強力執行「系統性掃黑」。
截至今天中午為止，全國各地警方已檢肅6名治平專案目標、同時逮捕手下成員29人，合計到案35人，包括竹聯幫與其他地區型暴力犯罪集團等重要幹部與成員，其中不法事證涉及暴力討債計3件10人。
在「檢肅非法槍械」方面，這次專案共查獲37件38人，合計查獲槍枝51枝，其中改（土）造槍枝37枝、空氣槍14枝，改造槍械場所8處。
日前內湖民宅槍擊案發生後，刑事局與台北市警察局共組專案小組，在北市大安區查獲開槍陶姓嫌犯到案，並起獲改造槍枝1枝、子彈3顆、現金新台幣30萬元等贓證物。
另外警方也主動出擊，刑事局偵查六大隊、桃園市警察局20日持搜索票，在新竹市搜索陳姓男子到案，破獲改造槍枝工廠1處，查扣改造槍枝1枝、改造空氣長槍6枝、改造槍枝半成品2枝、槍枝零組件1批、電鑽、研磨機等改造工具。
刑事局偵查第六大隊、彰化縣警察局又在21日持搜索票，在彰化縣搜索犯洪姓男子到案，破獲改造槍枝工廠1處，查扣改造槍枝1枝、土造霰彈槍2枝、改造子彈14顆、改造霰彈4顆、槍枝零組件1批。
至於「掃蕩地下金融」方面，目前已查獲地下錢莊(高利放貸) 58件91人、被害人及關係人多達109人，違法放貸金額約新台幣1億1200萬元，現場查扣被害人簽立本票、借款契約書、質押擔保品等；另地下匯兌部分查獲7件25人，現場查扣現金新台幣1951萬5400元、瑪莎拉蒂、賓士及BMW共3輛，市值約800萬、手機12支、電腦6台、平板1台等，經警方清查通匯金額超過13億9980萬元。
警政署表示，凡槍枝、賭場、地下錢莊等可能犯罪滋生場所都會加強掃蕩，這次掃黑專案，以針對各地治安熱點、易引發槍擊事件的治安顧慮場所等，強化臨檢取締、路檢等攻勢作為，同時聚焦打擊高風險幫派分子，肅清各式非法槍械，並向上追溯源頭。
尤其對犯罪組織內人員、幫派所依附、寄生的圍事或經營行業，及從事犯罪所獲取的不法利得，警方運用「第三方警政策略」，將犯罪的不法利得與維繫幫派犯罪組織運作的經濟來源與金流依法扣押，使所獲的不法利得都能歸還被害人或沒收，更將所依附、寄生的違法行業予以受裁罰勒令歇業、斷水斷電、撤銷許可或廢止經營登記等重大裁罰，讓犯罪者必受制裁重罰，壓制犯行至最終無利可圖，從源頭遏制犯罪。
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