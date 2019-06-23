親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

中共對美國動手了？民政部下達公文 網友卻罵聲一片

傳有長榮空服反悔罷工想服勤 工會證實透露人數

維護轄區金融機構安全 派出所防搶演練

2019-06-23 10:08聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣虎尾分局鹿寮派出所為強化員警維護轄區金融機構安全，近日實施防搶演練，演練過程相當逼真，警方盼藉此有效防制相關重大刑案發生，同時加強金融業者自我防衛能力，也讓員警與行員熟練狀況處置及應變作為。

鹿寮派出所呼籲，民眾如果想要提領大量現金，可向警察機關申請護鈔以降低被害風險，若遭遇刑案事故切勿慌張，應冷靜記住歹徒特徵、車號及逃逸方向，立即撥打「110」報案，以利警方能在第一時間追緝犯嫌。

雲林縣虎尾分局鹿寮派出所近日實施防搶演練。圖／警方提供
雲林縣虎尾分局鹿寮派出所近日實施防搶演練。圖／警方提供
分享
雲林縣虎尾分局鹿寮派出所近日實施防搶演練。圖／警方提供
雲林縣虎尾分局鹿寮派出所近日實施防搶演練。圖／警方提供
分享
雲林縣虎尾分局鹿寮派出所近日實施防搶演練。圖／警方提供
雲林縣虎尾分局鹿寮派出所近日實施防搶演練。圖／警方提供
分享

警察
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

上門要債被友砍中4刀 死者頭肩差點分家倒地慘死

2019-06-23 09:25

油商陳世憲輕生 鄰居嘆「每個人都有自己的運」

2019-06-22 23:47

涉運油到北韓 商人陳世憲墜樓輕生

2019-06-22 23:38

油商陳世憲墜樓亡 高雄高分院：依法判決不受理

2019-06-22 23:08

運油到北韓遭制裁今輕生 法務部：深感遺憾

2019-06-22 22:46

花蓮鬧區傳失火 警消斷電調查中

2019-06-22 21:42

影／晨泳遭海流帶出 蚵子寮海巡急救泳客

2019-06-22 18:13

1歲女嬰顱內出血左臂骨折命危 保母：女嬰自己跌倒

2019-06-22 17:07

台中1歲女嬰疑受虐昏迷指數3 保母說「不知原因」

2019-06-22 17:01

影／陳世憲墜樓輕生亡 街坊嘆：人都有自己的運

2019-06-22 16:47

涉嫌公海賣油給北韓纏官司 油商陳世憲住處跳樓身亡

2019-06-22 14:45

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

影╱好衰？男開心陽明山出遊 卻遇死亡車禍被送辦

2019-06-22 16:13

涉嫌公海賣油給北韓纏官司 油商陳世憲住處跳樓身亡

2019-06-22 14:45

工程師設計檢舉程式 「改用罰單教化三寶」

2019-06-22 19:47

2男大生神山瀑布涉溪溺斃 霧台鄉長籲：別拿生命開玩笑

2019-06-22 21:04

憂鬱男圖書館6樓躍下 蹦！民眾看書看一半嚇慘

2019-06-22 16:18

32歲男想約嫩妹稱「年齡不是問題」 對方撂2字他秒中離

2019-06-22 12:10

1歲女嬰顱內出血左臂骨折命危 保母：女嬰自己跌倒

2019-06-22 17:07

影／陳世憲墜樓輕生亡 街坊嘆：人都有自己的運

2019-06-22 16:47

新北雙溪山區夫婦採筍遭虎頭蜂圍攻 夫送醫不治

2019-06-22 23:10

檢舉實名制 檢舉達人寧可花錢也要檢舉

2019-06-22 19:42

中山高桃園段聯結車墜橋下 摔落6層樓司機幸輕傷

2019-06-23 10:19

男子騎單車下陽明山 遭對向轎車撞上死亡

2019-06-22 12:37

赤裸上身趴溪中 花蓮吉安荳蘭橋驚見浮屍

2019-06-22 11:54

台鐵昨夜不平靜 發生死傷事故又撞四頭牛

2019-06-23 08:29

屏東霧台神山瀑布傳溺水 2年輕男遊客送醫不治

2019-06-22 17:44

影／晨泳遭海流帶出 蚵子寮海巡急救泳客

2019-06-22 18:13

台中1歲女嬰疑受虐昏迷指數3 保母說「不知原因」

2019-06-22 17:01

上門要債被友砍中4刀 死者頭肩差點分家倒地慘死

2019-06-23 09:25

油商陳世憲墜樓亡 高雄高分院：依法判決不受理

2019-06-22 23:08

運油到北韓遭制裁今輕生 法務部：深感遺憾

2019-06-22 22:46

松山警擴大臨檢逮到通緝犯 酒店妹穿短裙乖乖站好

2019-06-22 16:38

他與小女友偷歡10次遭判刑 又缺席法治教育…罪加一條

2019-06-22 12:38

轎車違停被拖吊 女子辱警拳打腳踢處拘役30日

2019-06-22 13:41

涉運油到北韓 商人陳世憲墜樓輕生

2019-06-22 23:38

晚間大雨滂沱影響視線 五股登林路4車追撞2人傷

2019-06-23 03:20

影／車自撞燒成廢鐵！路況不熟自撞山壁代價高

2019-06-22 13:53

測速照相不定拍頭或尾 若載「不該出現的人」就別超速

2019-06-23 09:13

油商陳世憲跳樓亡 凍結資產後續效力法務部裁處

2019-06-22 18:44

80歲城仲模回首 那些與翁岳生共事的波折…

2019-06-22 23:43

母女機車沒油陷窘境 暖警推車解圍

2019-06-22 11:23

油商陳世憲輕生 鄰居嘆「每個人都有自己的運」

2019-06-22 23:47

為愛拚命！78歲下海當車手 還黑吃黑

2019-06-23 00:16

花蓮鬧區傳失火 警消斷電調查中

2019-06-22 21:42

別人搬家她「回收」 撿走12萬外幣

2019-06-23 00:20

車友請注意！ 台南市前十大測速照相地點出爐

2019-06-23 09:09

北聯醫仁愛院區半夜起火 燒急診室疏散6人

2019-06-23 08:56

男疑欠債遭人伺機攻擊 辣椒水噴得雙眼紅腫暫時失明

2019-06-23 02:01

獨／老車手遇真愛 A贓款與女通緝犯躲深山隱居

2019-06-22 23:47

普悠瑪花蓮撞上四頭牛 影響70人

2019-06-23 09:48

萬里漁船機艙進水失動力 海巡救3船員也救回船

2019-06-22 15:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top