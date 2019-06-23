維護轄區金融機構安全 派出所防搶演練

2019-06-23 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣虎尾分局鹿寮派出所為強化員警維護轄區金融機構安全，近日實施防搶演練，演練過程相當逼真，警方盼藉此有效防制相關重大刑案發生，同時加強金融業者自我防衛能力，也讓員警與行員熟練狀況處置及應變作為。