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上門要債被友砍中4刀 死者頭肩差點分家倒地慘死

2019-06-23 09:25聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市平鎮區今天凌晨發生命案，陳男疑因不滿葉欠他錢，凌晨12點到葉住家樓咆哮要他下來講清楚和還錢，沒想到葉下來時竟帶著武士刀見陳就要砍，陳雖然逃到巷子但左頸仍被砍中4刀，整個脖子三分之一被畫開深及動脈重傷，陳從巷子跑出來只剩一口氣，倒地後很快沒呼吸，警方到場後明顯死亡。

葉行兇下重手後留在原地，警方3分鐘後趕來立即逮捕他，葉強調沒欠陳的錢，陳昨晚打電給他時，卻一直要他還錢，兩人電話裡吵起來，陳嗆要到他家理論，今天凌晨到平鎮區義民路接近延平路口住家樓下，一直大喊咆哮要他還錢，還要葉出來理論，葉男的祖母在家裡受驚嚇，葉氣不過於是帶著武士刀下樓。

葉下樓時陳還沒意識到他身上有刀，等看見時就往巷子裡逃，但是才跑不久就被葉攔下一陣猛砍，4刀集中在左頸部，利刃切開三分之一個脖子，陳壓著傷口驚慌下往義民路方向逃，到巷口沒多久就倒地，葉追出來發現他沒呼吸知道自己闖禍，於是留在原地，鄰居聽見兩人爭吵又看見陳倒地於是報警。

平鎮警分局據報後派遣快打部隊，宋屋派出所員警也趕來，只見陳明顯已亡地上有大量血跡，立即逮捕葉和查扣武士刀，葉神情顯得懊悔但是大錯已造成。葉、陳都年約30歲原本是朋友，鄰居傳出陳、葉兩人過去疑似有使用毒品，是否因此發生口角、衝突並釀成命，平鎮警分局已成立專案小組釐清案情。

陳男在巷子被砍重傷逃到巷口警方站的位置。鄭國樑／翻攝
陳男在巷子被砍重傷逃到巷口警方站的位置。鄭國樑／翻攝
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警方封鎖現場採證釐清案情。記者鄭國樑／翻攝
警方封鎖現場採證釐清案情。記者鄭國樑／翻攝
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葉男當場被捕神情顯得懊悔。記者鄭國樑／翻攝
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毒品命案
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