勿將青春染黑！北市警自製青年反毒微電影

2019-06-22 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



為凝聚社區治安共識，台北市萬華警分局6月20日於西門紅樓八角劇場舉辦社區治安會議，邀請轄內鄰里機關及民眾參與，除觀看反毒宣導影片外，也配合台灣更生保護協會提供現場人員食用更生人自製關東煮，藉此強化反詐、反毒等社區治安意識。

據了解，本次社區治安會議以「高齡防詐、反K毒」為題，當天社區代表反應熱烈，近250人到場參與，其中也包含立委林昶佐及市議員郭昭巖。警方表示，因高齡者常有孤獨、辨識能力退化等情形，向來是受騙高風險群，民眾應熟記「一聽二掛三查證」的防詐要領，以保障財產安全。

毒品防治方面，目前警方「安居專案」以「可能有毒販隱身在其中的社區及大樓」為首要目標，並對犯罪組織、幫派涉毒地點、群聚用毒地點、青年易受引誘用毒地點、毒品交易熱點等處列為查察標的，持續威力掃蕩毒販，維護社區治安。

因應暑期將至，為提升青年反毒意識，呼籲青年勿因一時好奇染毒，萬華分局警方獨立編劇、演出、拍攝一支微電影，展現年輕人時常因為好奇結交不良份子，不慎接觸毒品而後悔莫及。並邀請藝人陳建州入鏡向青年呼籲，暑期應多充實生活、遠離毒品，避免讓青春染毒黑。另也播放日前警政署邀請亞運金牌國手文姿云所攝的宣導短片，加強宣導6月26日「國際反毒日」的內涵及意義。