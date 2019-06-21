鹿港鎮賭場和彰化市毒窟 彰化縣府出動怪手夷為平地

2019-06-21 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣政府今天再施鐵腕，到鹿港鎮山寮巷拆除經營「推筒仔」職業賭場的鐵皮屋違建，刑警大隊副大隊長林世明說，這處地點偏僻的鐵皮屋經常有可疑人士盤據，拆除是一勞永逸的必要手段，能避免賭場死灰復燃。

彰化縣長王惠美4月間在治安會報裁示，未來涉及重大刑事犯罪的違建，都列為優先拆除對象，除惡務盡，也展現打擊毒與賭犯罪的決心。5月以來，彰化縣警察局已拆除3處「毒窟」、1處賭場。

第一件被拆除的違建是彰化市線東路1段的1家汽車修配廠。去年8月間，彰化縣警局刑警大隊查獲涉及槍砲、竊盜的通緝犯，並查扣安非他命47.76公克、愷他命296公克、改造手槍2支及子彈26顆等，今年5月7日，棟鐵皮屋被怪大夷為平地。

林世明說，六月再拆三棟鐵皮屋違建。今年1月，海巡署彰化機動稽查隊和縣警局刑大在彰化市水尾一路的1間鐵皮屋，逮捕溫姓男子，他涉嫌運輸及持有第三級毒品，查扣50萬670粒一粒眠毒品。警方在19日出動人員和機具拆除鐵皮屋。

去牛年5月間，刑事警察局到彰化市磚磘路一棟鐵皮屋，查獲林姓男子涉嫌製造第二級毒品，查扣大麻活株33株、乾燥大麻葉14.3公克。林世明說，這間製毒工廠已在20日拆除。

今天拆除的鐵皮屋在鹿港鎮鹿崙段，去年9月間，鹿港分局查獲陳姓男子涉嫌經營俗稱「推筒仔」的職業賭場，查扣賭資22萬元，及監視器主機、螢幕、監視器鏡頭等證物。