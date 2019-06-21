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鹿港鎮賭場和彰化市毒窟 彰化縣府出動怪手夷為平地

2019-06-21 20:28聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣政府今天再施鐵腕，到鹿港鎮山寮巷拆除經營「推筒仔」職業賭場的鐵皮屋違建，刑警大隊副大隊長林世明說，這處地點偏僻的鐵皮屋經常有可疑人士盤據，拆除是一勞永逸的必要手段，能避免賭場死灰復燃。

彰化縣長王惠美4月間在治安會報裁示，未來涉及重大刑事犯罪的違建，都列為優先拆除對象，除惡務盡，也展現打擊毒與賭犯罪的決心。5月以來，彰化縣警察局已拆除3處「毒窟」、1處賭場。

第一件被拆除的違建是彰化市線東路1段的1家汽車修配廠。去年8月間，彰化縣警局刑警大隊查獲涉及槍砲、竊盜的通緝犯，並查扣安非他命47.76公克、愷他命296公克、改造手槍2支及子彈26顆等，今年5月7日，棟鐵皮屋被怪大夷為平地。

林世明說，六月再拆三棟鐵皮屋違建。今年1月，海巡署彰化機動稽查隊和縣警局刑大在彰化市水尾一路的1間鐵皮屋，逮捕溫姓男子，他涉嫌運輸及持有第三級毒品，查扣50萬670粒一粒眠毒品。警方在19日出動人員和機具拆除鐵皮屋。

去牛年5月間，刑事警察局到彰化市磚磘路一棟鐵皮屋，查獲林姓男子涉嫌製造第二級毒品，查扣大麻活株33株、乾燥大麻葉14.3公克。林世明說，這間製毒工廠已在20日拆除。

今天拆除的鐵皮屋在鹿港鎮鹿崙段，去年9月間，鹿港分局查獲陳姓男子涉嫌經營俗稱「推筒仔」的職業賭場，查扣賭資22萬元，及監視器主機、螢幕、監視器鏡頭等證物。

王惠美說，毒與賭是萬惡之源，縣府配合行政院的新世代反毒策略，已要求警方重視並蒐整社區里民反映的毒品問題，並將查緝結果回饋給陳情人、社區里鄰長，型塑「民眾熱心反映、警察積極掃蕩、雙方建立互信」的良性循環；更希望縣民若發現可疑不法情事，要提供情資給警方，避住家附近成為犯罪的溫床，共同為建設美好彰化、希望城市目標邁進。

彰化縣政府和警察局今天雇工拆除鹿港鎮一棟經營職業賭場的鐵皮屋違建。照片／縣警局擔...
彰化縣政府和警察局今天雇工拆除鹿港鎮一棟經營職業賭場的鐵皮屋違建。照片／縣警局擔供
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鹿港鎮山寮里偏僻的一棟鐵皮屋，被警方查獲有人經營「推筒仔」職業賭場。照片／縣警局...
鹿港鎮山寮里偏僻的一棟鐵皮屋，被警方查獲有人經營「推筒仔」職業賭場。照片／縣警局提供
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彰化縣政府和警察局今天雇工拆除鹿港鎮一棟經營職業賭場的鐵皮屋違建。照片／縣警局擔...
彰化縣政府和警察局今天雇工拆除鹿港鎮一棟經營職業賭場的鐵皮屋違建。照片／縣警局擔供
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違建毒品
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