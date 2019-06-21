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黑吃黑！ 2男搶毒品和現金被判3年半

2019-06-21 18:07聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

呂姓和林姓男子去年11月透過手機通訊軟體向何姓男子購買毒品，何男依約交貨，未料呂男和林男分持玩具手槍、菜刀扮演「黑吃黑」，取走毒品及現金9千8百元；事後何男在網咖撞見2人，雙方發生衝突，警方到場處理時，何男道出先前遭強盜情事，嘉義地方法院今天判決呂、林2人共同犯強盜罪，各處有期徒刑3年6個月，全案可上訴。

法官調查，呂男與林男去年12月11日透過通訊較體得知何男販賣愷他命，兩人向何男表示要以5千元購買Ｋ他命5公克，隔天凌晨1點53分，何男獨自前往交易地點，呂男先躲在巷內，由林男出面洽談，藉故將何男帶往僻靜巷道，呂男趁機取出玩具手槍頂住何男腰部，並拉滑套發出聲響，林男也持菜刀，2人喝令何男交出身上財物，無力反抗的何男交出5公克愷他命及9千8百元；2人得手後將毒品及現金朋分施用、花光。

同月17日下午4點30分，何男在嘉義市一處網咖撞見呂、林2人，雙方發生肢體衝突，呂男趁亂離開並報警，警員到場處理時，何男說出日前遭2男強盜的事。

何姓男子供稱，雙方交易時，呂男掏出手槍指著他的腰部，林男則拿刀指著他，對方要求他交出毒品和現金；呂姓男子在審理過程中強調自己接到警方通知到案說明後，他未到派出所而是帶著犯案時的工具到地檢署自首，應符合自首要件，法官檢視警方的通知書等資料後認為，呂的行為僅是投案非自首。

法官認為，塑膠玩具手槍雖然沒有殺傷力，但按板機、拉滑套都會發出聲響，一般人很難從外觀分辨是假槍，何男當時孤身一人又處在黑暗中，被持玩具槍及菜刀脅迫，客觀上顯足以使人於精神及身體上達於不能抗拒的程度，因此2人已達刑法的強盜程度。

合議庭審酌，呂姓和林姓男子年輕不思正途獲取財物，呂男國中肆業在家協助廢油回收，林男國中畢業後在遊藝場工作，都與家人同住，2人年輕識淺，行為時沒有毆打、攻擊等激烈方式，手段尚稱平和，與對方已和解並賠償損害，因此各處有期徒刑3年6個月。

呂姓和林姓男子去年11月持玩具手槍和菜刀扮黑吃黑，嘉義地方法院今天判決呂、林2人...
呂姓和林姓男子去年11月持玩具手槍和菜刀扮黑吃黑，嘉義地方法院今天判決呂、林2人共同犯強盜罪，各處有期徒刑3年6個月，全案可上訴。圖／本報資料庫
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毒品強盜自首
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