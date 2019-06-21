北市老婦身亡租屋處 全身發黑死亡多時

2019-06-21 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



台北市一名老婦今天早上11時許，被發現在新生北路上的租屋處死亡。示意圖／ingimage 分享 facebook

一名老婦今天早上11時許，被發現在新生北路上的租屋處死亡，警消獲報到場，發現屋內反鎖，隨即破門而入，卻見老婦全身發黑，明顯死亡多時。因現場無外力介入，且老婦平時有服藥習慣，警方初判老婦因病死亡，仍在釐清中。

警方調查，死者是67歲宋姓老婦，平時有服藥習慣，因房內無打鬥、破壞跡象，初判老婦是因病死亡，目前家屬正在派出所作筆錄。死者房東說，老婦是一個人獨租屋內，因近日都未看見她，今天早上到住屋處看，在門口就聞到腐爛臭味，馬上報警。