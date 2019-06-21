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台南偵查佐遭槍殺 警心行動募款照顧遺族

2019-06-21 15:18中央社 台南21日電

台南市警局刑警大隊偵查佐劉三榮14日在台南市柳營區練歌場遭槍擊身亡，告別式預定26日辦理，市警局已發起「警心行動」，奠儀100元不嫌少，讓台南市所有警員協助照顧遺族。

台南市警察局長黃宗仁已在臉書宣布發起「警心行動」，黃宗仁在臉書上寫著，劉三榮留下91歲阿嬤、父母及3名小孩，其中2名幼子還在國小、幼稚園就讀；每份奠儀都是兄弟情，新台幣100元不嫌少。

黃宗仁今天告訴中央社記者，這是台南市警局3年來第14次發起「警心行動」，但劉三榮是第1個枉死的警員，市警局希望透過奠儀募款，協助照顧劉三榮的遺族。

目前，台南市警局編制約4300人，若1人100元，至少能募得43萬元。劉三榮告別式預定26日在柳營區老家辦理。

劉三榮遭槍擊身亡，受到社會關注，台南市永康分局大橋派出所巡邏車擋風玻璃昨晚被發現1封未署名的信封，內裝2000元，指定要給劉三榮的家屬，令警員相當感動。

劉三榮14日凌晨下班後和友人到柳營區山秀練歌場唱歌飲酒，和凶嫌梅姓男子不期而遇，兩人疑私怨起口角，梅男向劉三榮開槍擊中右臂，劉三榮送醫不治死亡。專案小組當天晚上在高雄市內門區逮到梅男，移送台南地檢署，檢方訊後聲押獲准。

槍擊告別式
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