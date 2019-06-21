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美麗華驚傳墜樓 女子5樓跳下不斷吐血急救中

2019-06-21 12:36聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市大直區美麗華百貨今天上午11時許，驚傳有民眾墜樓，警消獲報趕抵現場，發現墜樓者是年約40多歲女子；她當時不斷吐血，失去呼吸心跳，躺臥百貨地下一樓中庭，正在醫院急救中。警方初步調查，女子是從5樓墜下，墜樓原因仍待釐清。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台北市大直區美麗華百貨，今天上午驚傳有民眾墜樓。圖／報系資料照
台北市大直區美麗華百貨，今天上午驚傳有民眾墜樓。圖／報系資料照
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