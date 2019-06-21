未署名善款夜放警車 指名給身故刑警劉三榮家屬

2019-06-21 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市永康警分局員警昨天深夜在分局旁大橋派出所巡邏車擋風玻璃，發現裝有2000元的未署名信封，指名要給日前不幸遭槍殺身亡刑警劉三榮家屬，員警非常感動。

永康分局主任方國安表示，警察節前夕，台南發生令人遺憾又悲痛的殺警事件，遭槍擊身故的是最認真的模範警察刑警劉三榮，劉三榮平日工作表現優異、認真負責，也是家中重要經濟支柱，一肩扛起家中重擔，但意外來的突然，身後徒留高齡91歲阿嬤與年邁雙親，還有三名小孩、兩個還在讀國小與幼稚園，家中經濟支柱驟失。

市警局長黃宗仁再次發起「警心行動」，昨天下午兩點發布刑警劉三榮「警心紀念影片」，陳述整個市警局對於痛失英才最深的感觸與遺憾，與整個南市警團隊忍著悲痛追緝凶嫌過程，「雖然成功將犯嫌逮捕歸案，但我們心中卻沒有半絲破案喜悅，只有苦澀的淚水浸濕眼眸」。

台南警方希望透過「警心行動」，協助劉三榮幼子遺孀，紀錄影像一上傳網路社群獲得廣大網友與各界善心響應與支持，員警認為，這封無名氏的捐款，也是支持員警民眾的一份心意。