他揮刀阻止毒品交易傷到人 無奈判刑又判賠

2019-06-20 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名朱姓男子為阻止黃姓男子賣毒品給朋友，持刀砍傷了黃男左手，因此被控傷害。法院審理時，他堅稱黃男傷勢是推擠拉扯中造成，屬正當防衛，但說法未被採信，刑事部份日前被判刑4月、得易科罰金12萬元，民事部分今天再被判賠對方15萬元。民事部分可上訴。

判決指出，朱男2016年1月3日凌晨聽聞黃男準備將安非他命賣給張姓友人，為了阻止交易，他趕抵2人約定地點後，隨手抄起路旁貨車上的西瓜刀就朝黃男揮砍，導致對方左手除大拇指外，其餘4指皆有撕裂傷，小指肌腱斷裂，衍生刑民訴訟。

刑事部分，朱男因傷害罪被判有期徒刑4月、得易科罰金定讞。黃男因販毒被判刑3年10月，目前案件上訴到最告法院；民事部分，黃男主張自己因為被朱男砍傷，手指無法完全康復，要求30萬元精神撫慰金，但朱男認為黃男如果不販毒，或傷後乖乖接受治療不逃跑，就不會造成今天這種結果，請求法院判決免賠。

朱男強調沒有傷害犯意，並指自己是為了維護社會正義，保護友人不受毒品危害，行為應屬正當防衛，但因為辯詞前後不一，先稱衝突是自己先動手，後又改口是對方意圖攻擊和逃跑才反擊，說詞最後未被法院採信。