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獨／賀一航死前吐這句話 曾治豪怨：為何不早說

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影╱若「還原真相」不反抗死刑 殺女直播主喊不知情

2019-06-20 18:24聯合報 記者王宏舜╱即時報導

「17直播」女直播主邱喬琪去年遭前男友廖晏霆持刀刺殺後徒手勒斃，台北地院認定廖造成邱女家屬莫大哀慟，且事後未與邱家達成和解，依殺人罪判廖有期徒刑15年，褫奪公權7年。台灣高等法院今續行準備程序，廖坦承造成這一切，但他只想「還原真相、清楚交代、沒想卸責」，如果這樣而判他死刑，他不會反抗。

廖晏霆(28歲)否認有殺人意圖，辯護律師今仍主張是「傷害致死」。

廖及邱女原為交往3年多的情侶，去年2月分手後。廖不甘心，去年5月22日傍晚帶水果刀至邱女住處樓梯間等候，趁對方開門時持刀推入屋內，企圖挽回感情並作勢自殺。邱女多次想奪門離開，遭廖在門口阻擋，廖拿刀朝她左後背猛刺，邱女逃往屋內，反遭廖的左手勒頸，送醫不治。一審認定死者身上兩處刀傷傷口深度達5、6公分，顯見下手凶狠，死者受傷時，廖再上前用手勒頸，直到對方無力抵抗才鬆手。

高院今開庭時，廖聲請傳事發前最後一名和他連繫的友人作證，佐證他當天心情不好、有宣洩。律師也聲請拷貝台北市警中山分局警詢光碟，質疑廖在警詢時陳述有刺傷邱喬琪，但那是因他在留置室時被警方告知邱女已經死亡，而且廖後來也改稱「不知道有刺傷被害人」。

廖的手機遭查扣，檢察官聲請勘驗手機內的對話紀錄、網頁瀏覽紀錄，並請刑事警察局還原刪除的檔案。對於廖聲請傳喚證人，檢方和邱家告訴代理人都認為沒有必要；告代質疑何以證明傳來的證人就是最後一位和廖接觸的人、又怎麼證明這個人就是通訊軟體上的某個代號，無必要傳一個「無法透漏身分」的證人，況且「要自」與「殺人」沒有關聯。

邱父先前出庭時說，廖晏霆數月前就恐嚇要殺人，做父母的只希望女兒和廖感情自然變淡，沒想到廖「這麼狠」。邱希望若要勘驗廖晏霆手機，要一併勘驗廖威脅他們家人的對話。

廖晏霆曾從事攝影師、鞋店員工和直播行銷幕後工作，案發時處留職停薪狀態，靠存款生活。因羈押期將在28日屆滿，檢方認為羈押原因仍在，請求繼續羈押，廖則說「沒想要交保」。

男子廖晏霆持刀刺殺前女友，一審被依殺人罪判刑15年，死者父親認為刑度過輕，批廖一...
男子廖晏霆持刀刺殺前女友，一審被依殺人罪判刑15年，死者父親認為刑度過輕，批廖一開始就想殺死女兒。記者王宏舜／攝影
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殺人警察台灣高等法院
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