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老婦鎚死罹病夫 法官開庭勉勵女兒「多給母親力量」

2019-06-20 12:11聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

74歲陳姓老婦因丈夫罹患心臟病、糖尿病30多年，受不了照顧壓力，去年10月持鐵榔頭，趁丈夫睡著時，狂敲他頭部13下，再下樓向保全稱「我殺了人，幫我報案」；事後丈夫因多重鈍傷、肺炎、急性心肌梗塞併有嚴重心肌炎休克，搶救不治。

士林地檢署偵結，將陳婦依殺人罪起訴；士林地院今天開庭，陳婦、陳婦兒女均出庭，陳婦坦承殺害丈夫是臨時起意，都怪自己太糊塗；陳婦兒女則坐在旁聽席，泣不成聲。法官庭中也勉勵家屬，審判會有段時間，要多給母親力量。

辯護律師在庭中，向法官聲請陳婦精神鑑定報告書，以及傳喚本案製作鑑定報告的法醫；他說，若陳婦的丈夫沒有身體疾病，可能不會有死亡結果，盼法醫清楚說明。

檢察官反駁，依刑法第294條，只有精神喪失，或是因疾病構成，才有聲請精神鑑定必要；依陳婦狀況，無聲請必要，且本件不是過失殺人，是故意犯。

檢察官認為，陳婦長期照顧丈夫，非常了解丈夫身體，也沒有傳喚法醫必要；況且，丈夫被她敲打頭部，1個多小時後就死亡，而不是過了數天才死亡，一般人都能理解死亡原因跟陳婦有關。

辯護律師說，陳婦不清楚丈夫身體狀況，若是同樣加害行為，發生在其他人身上，可能不會造成死亡，就法律評價而言，是傷害致死，或是過失致死，仍有討論空間。

辯護律師另聲請傳喚陳婦妹妹、女兒及兒子，深入釐清陳婦與丈夫的關係、陳婦平時生活狀況及所受刺激。

陳婦庭中聲音虛弱的表示，丈夫罹病多年，都是自己在照顧，洗腎也都自己陪同，因身心壓力太大，確實想殺害丈夫，做個解脫。

陳婦坦承當時犯案是臨時起意，趁丈夫在睡覺，從客廳的工具箱拿出榔頭，趁他睡著敲打他頭部，丈夫有醒來，但自己繼續打，都怪自己太糊塗。

她的兒女今天陪同開庭，女兒庭中泣不成聲的說，這段時間只希望好好照顧母親，不要再讓她受到刺激，現在母親已經可以吃得下；法官也勉勵，審判會有段時間，希望她給母親力量。

74歲陳婦因丈夫罹患心臟病、糖尿病30多年，受不了照顧壓力，去年10月持鐵榔頭殺...
74歲陳婦因丈夫罹患心臟病、糖尿病30多年，受不了照顧壓力，去年10月持鐵榔頭殺害丈夫。圖／報系資料照
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