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佯買毒拍攝毒品交易過程 毒嫌被黑吃黑不敢報案

2019-06-20 10:54聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市民陳男、吳男、林男等人組成強盜集團，打電話給毒嫌佯裝購買毒品，由陳嫌出面與毒嫌交易，再由同夥拍攝交易毒品的影像，並稱「已拍攝，販毒的證據，都在我們手裡」，涉嫌「黑吃黑」搶劫兩名毒嫌的毒品與現金，台中地檢署今天依加重強盜等罪起訴陳男等3人。

起訴書指出，陳男（22歲）、吳男（23歲）、林男（28歲）等人，3月24日清晨搭UBER呂姓司機的車至台中市北區心堤汽車旅館212號房，由陳嫌打電話給綽號「優活茵」的男子，佯稱要購買毒品，優活茵即叫少年「阿佑」前往。

少年「阿佑」騎機車載不知情的「阿鑫」，抵達心堤汽車旅館，「阿佑」持K他命8公克、毒咖啡30包進房間交付給給陳男，陳男拿2萬交給「阿佑」點收，整個毒品交易過程都被林男拍攝下來，陳等人分持刀械、槍枝抵住被害少年，動手毆打少年成傷。

陳男等要求被害人拿出身上現金，「阿佑」交付陳剛交付的2萬元後，陳男等人又要求「阿佑」打電話給其他親友拿錢出來，「阿佑」打手機叫在外等候的「阿鑫」進來，「阿鑫」因身上無毒品，陳嫌等人強盜未遂。

陳男、林男食髓知味，3月26日凌晨，搭UBER游姓司機的車到台中市北屯區小北百貨，購買萬用刀2把，再由陳男打電話給「米老鼠」，佯稱購買毒品，連男依指示帶毒品至台中市西區忠明南路與向上路口的麗人新理容KTV前等候。

陳、林兩人坐上連男的車，兩人持刀要求被害人交付財物，被害人交出身上現金1萬7000元，並任由林男取走毒品K他命9包、毒咖啡68包，期間林男並持手機拍攝連男與陳男交易毒品的影像。

警方接獲報案後，前往心堤汽車旅館，在房間內嫌犯飲用後的礦泉水、可樂空瓶，採到陳、林兩人的指紋，循線逮獲陳嫌等人。

台中市民陳男等人組成強盜集團，打電話給毒嫌佯裝購買毒品，由陳嫌出面與毒嫌交易，再...
台中市民陳男等人組成強盜集團，打電話給毒嫌佯裝購買毒品，由陳嫌出面與毒嫌交易，再由同夥拍攝交易毒品的影像，涉嫌「黑吃黑」搶劫兩名毒嫌的毒品與現金，台中地檢署依加重強盜等罪起訴陳男等3人。圖／本報資料照
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