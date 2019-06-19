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超萌警犬反毒宣導 林智堅：毒品入校零忍受

2019-06-19 21:51聯合報 記者張雅婷╱即時報導

緝毒犬一個口令就找出藏有毒品行李箱及嫌犯，讓香山高中師生佩服萌犬的精準，讓為防止毒品入侵校園，新竹市府與新竹地方檢察署、新竹市調查站、法務部廉政署共同組成「校園守門員聯盟」，預計舉辦20場次反毒宣導講座，透過行政與司法機關積極合作，打造無毒誠信校園，新竹市長林智堅表示，將責成業務單位，嚴加查緝毒品犯罪，展現新竹市對毒品進入校園零忍受的決心。

來自台中市政府警察局刑警大隊警犬Tiny、Bobby、JJ和Choco，今天化身反毒大使到香山高中，由檢警向學生講解毒品危害及貪瀆不良的後果，現場4隻萌犬展現專業，不只藏有毒品行李箱及嫌犯，還找出藏有爆裂物的包裹。

近年來新興的毒品以新穎的包裝來偽裝，如金沙巧克力、飲料、小熊軟糖等樣式，不小心誤食將耽誤孩子一生；林智堅表示，暑假期間，竹市除了啟動反毒宣導活動，警察局也會開啟專案，進入易有毒品交易的相關場所加強稽查，抑制不肖人士的不法行動，市府對毒品採取零容忍的高標準，絕對不讓毒品進入校園，未來也會持續推動反毒宣導，不會停下腳步。

新竹市政風處長廖錦旌表示，毒品是多數犯罪的主要誘發原因，今年市府與地檢署、廉政署與市調站共同合作，除了預計在學校舉辦20場次反毒宣導講座，也會嚴加查緝毒品犯罪，一旦發現不法行為，立即移送檢調單位來查辦，要達到不敢製、無路賣、沒人買的反毒目標。新竹地方檢察署長王文德表示，竹市府讓行政與司法攜手合作，以實際行動展示反毒的決心，他呼籲暑假即將來臨，學生們若遇上奇怪的推銷，絕對要抗拒毒品的誘惑，檢警必定會針對販毒事件查緝到底。

新竹市府與新竹地方檢察署、新竹市調查站、法務部廉政署共同組成「校園守門員聯盟」，...
新竹市府與新竹地方檢察署、新竹市調查站、法務部廉政署共同組成「校園守門員聯盟」，展現新竹市對毒品進入校園零忍受的決心。圖／新竹市府提供
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新竹市府與新竹地方檢察署、新竹市調查站、法務部廉政署共同組成「校園守門員聯盟」，...
新竹市府與新竹地方檢察署、新竹市調查站、法務部廉政署共同組成「校園守門員聯盟」，展現新竹市對毒品進入校園零忍受的決心。圖／新竹市府提供
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新竹市府與新竹地方檢察署、新竹市調查站、法務部廉政署共同組成「校園守門員聯盟」，展現新竹市對毒品進入校園零忍受的決心。圖／新竹市府提供
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新竹市府與新竹地方檢察署、新竹市調查站、法務部廉政署共同組成「校園守門員聯盟」，展現新竹市對毒品進入校園零忍受的決心。圖／新竹市府提供
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毒品新竹警察
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