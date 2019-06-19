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蔡政府支援10億香港暴力遊行？ 刑事局立案偵辦假新聞

2019-06-19 21:45聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

刑事警察局在今天中午，接獲總統府發言人室舉發，指稱臉書暱稱「李杰」的網友，在網路散布「蔡政府支援香港暴力遊行10億，高雄登革熱防治零元」等不實訊息，刑事局立即受理並調查偵辦。

警方追查臉書暱稱「李杰」的網友，發現他與去年九合一高雄市長選舉PO文製造假消息詆毀某候選人的臉書、暱稱「李榮貴」的網友根本是同一人，警方向臉書查詢，發現是新加坡註冊的假帳號，目前臉書接獲反應後已經先將文章下架，二案將併案偵辦。

蔡政府支援香港暴力遊行？刑事局偵查後臉書下架文章。圖／記者廖炳棋翻攝
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蔡政府支援香港暴力遊行？刑事局偵查後臉書下架文章。圖／記者廖炳棋翻攝
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蔡政府支援香港暴力遊行？刑事局偵查後臉書下架文章。圖/記者廖炳棋翻攝
蔡政府支援香港暴力遊行？刑事局偵查後臉書下架文章。圖/記者廖炳棋翻攝
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總統府發言人
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