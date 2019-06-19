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赴陸拜師學製毒 台毒工廠遭破獲3人被起訴

2019-06-19 20:09中央社 台中19日電

魏姓男子去年7月到中國學習毒品製作方法後回台設立製毒工廠，製造出毒品愷他命，成員要交貨時被警方逮捕，製毒工廠也被破獲，檢方今天依毒品罪嫌起訴魏男等3人。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，45歲魏姓男子在民國107年7月間，自稱受金主指示，與38歲陳姓、吳姓（另案偵辦起訴）男子到中國廈門地區，學習製造第三級毒品愷他命的方法，並受金主交付人民幣15萬元後，委託回台設毒品工廠。

魏男回台後，在107年12月初，陸續承租台中市南屯區及彰化縣二林鎮等處作為製毒場所，並上網或到化工行購買量杯、攪拌機等製毒器具，並由吳男提供製毒原料。

魏男再召集陳男、吳男與42歲黃姓男子等人製作毒品，並製作出含有愷他命成分的成品約80公斤，並在107年12月中旬將成品交貨給綽號「阿張」的男子，但因顏色偏黃賣相不佳而被退貨。

魏男等人將毒品改良重製後，製成愷他命約60公斤，108年1月2日吳男將毒品載至基隆市七堵區，準備交貨時被警方查獲，案件經憲兵指揮部台北憲兵隊、台中憲兵隊，在108年1月23日到魏男位於台中的工廠搜索，查扣製毒工具與愷他命成品約20多公斤。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、查扣毒品、製毒器具等證物，今天依違法毒品危害防制條例罪嫌，將魏男等3人起訴。

毒品憲兵
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