中山警分局治安會議 蔣萬安：所有人一起努力

2019-06-19 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市中山警分局日前召開社區治安會議，中山區長李美麗、立委蔣萬安、市議員陳怡君、轄內各里長等人皆出席。這次會議以緝毒為主題，除介紹國內常見毒品、警察防治作為、校園毒品等，也向民眾報告今年社區治安概況，加深其宣導印象。

6月是行政院反毒宣導月，中山區治安會議在昨天舉辦，主題以「緝毒打詐，安居樂活中山區」作為治安目標，楊哲昌向在場人士宣導，如何與警方合作，打擊社區內毒品人口，將毒品趕出社區、大樓，或如何辨識詐騙車手、防制詐騙，以建構安居新環境。

此外，每年6月到8月，也是警方暑期青春專案工作重點，楊哲昌昨天除將重點項目，向現場各學校代表宣導外，也另外指出青少年暑期活動，安全預防的注意事項，盼維護其暑假活動安全。

會議中分局偵查隊長吳坤財，也向民眾報告轄區治安狀況、犯罪趨勢，並透過犯罪資料數據，分析社區犯罪模式及趨勢，讓民眾了解治安狀況，最後播放刑事局拍攝的「歲歲平安」反毒宣導影片，以有獎徵答提問方式，讓民眾搶答，增加會議趣味。