酒後小便卻跌6米高整修中停車場 日男來台自由行身亡

2019-06-19 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



60多歲日籍男子渡邊來台自由行，昨晚與友人飲酒，回飯店途中在北市松江路上的便利商店購物；他因要小便，跑到巷內一處施工中工地，卻不慎跌落6公尺高的整修中停車場，送醫後因體內出血過多不治。警方已聯繫上渡邊家屬，也報請檢方相驗。

警消表示，今天凌晨0時許獲報，一名日籍男子跌落北市中山區松江路204巷、一處施工中的B1停車場間 ，到場發現男子左肩、左臀有傷口，手腳骨折，意識清醒送馬偕醫院急救，不料，凌晨3時許，因體內出血過多不治。

現場勘查，發現該處是正在施工中的工地，白天開工，晚上停工用鐵門圍起，在入口處也放有三角錐，防止民眾闖入；警方調閱監視器發現，日籍男子疑似飲酒過多，從鐵門縫隙鑽入，不慎掉入B1停車場，因停車場為挑高設計，約有6公尺高，男子傷重不治。

警方調查，死者為60多歲男子渡邊，他與同為60多歲友人來台自由行，住在中山區某飯店內，昨晚有飲酒，在回飯店路上經過便利商店，2人在商店內購物。

當時渡邊向友人表示要小便，友人便在商店等待，沒想到過了數十分鐘，友人聽到救護車、警車的聲音，出店查看才發現渡邊出事；警方研判，應是渡邊飲酒過多，才不慎跌落身亡。